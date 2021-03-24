Мы не за раскол, мы за единство!

20 марта 2021 года политическая партия "Свобода выбора" объединилась с партией "Бүткүл жаштар саясий партиясы" и общественным объединением "Шайлоочулардын кенеши – Кенеш избирателей".

"Принимая во внимание, что 11 апреля 2021 года состоятся выборы депутатов в местные кенеши Кыргызской Республики, а также учитывая единство идеологических целей и задач в развитии кыргызской государственности, мы заключили настоящий меморандум с партией "Свобода выбора", - отметили председатель политической партии "Буткул жаштар саясий партиясы" Мейманалиев Т. С. и председатель ОО "Шайлоочулар кенеши" Сопоев М. К.

На церемонии заключения соглашения председатель партии "Свобода выбора" Мария Вавилова отметила: "Народ представляет собой различные группы интересов, и к каждой из них нужен свой профессиональный подход. Мы объединяемся с другими партиями, чтобы больше понимать проблемы горожан во всех сферах их жизни. Мы хотим одного - улучшить качество жизни бишкекчанина, дать ему возможность максимально созидать и радоваться своим успехам".

С программой партии "Свобода выбора" можете ознакомиться на сайте svoboda.kg и на официальной странице в Facebook.

Исполнитель: РФ "Рубикон", г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2. Заказчик: политическая партия "Свобода выбора". Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии Сапаралиевой К. А. из средств специального избирательного фонда политической партии "Свобода выбора".

Дата выхода: 24.03.2021 г. Тираж: 1.