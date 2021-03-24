Наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге референдума в КР

В адрес Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко поступило письмо от Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Таланта Мамытова с просьбой направить в Республику делегацию от МПА СНГ для международного мониторинга подготовки и проведения референдума.

Ведется формирование группы наблюдателей из числа парламентариев государств - участников МПА СНГ, а также сотрудников Секретариата Совета и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ). Аккредитация наблюдателей будет осуществляться Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики до 7 апреля 2021 года.

Напомним, что в соответствии с законом "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" референдум состоится 11 апреля 2021 года.

Закон предусматривает переход на президентскую форму правления в стране - именно ей большинство избирателей отдало предпочтение по итогам голосования 10 января 2021 года, а также предполагает ряд других изменений.