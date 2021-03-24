Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Наблюдатели от МПА СНГ примут участие в мониторинге референдума в КР

68  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В адрес Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко поступило письмо от Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Таланта Мамытова с просьбой направить в Республику делегацию от МПА СНГ для международного мониторинга подготовки и проведения референдума.

Ведется формирование группы наблюдателей из числа парламентариев государств - участников МПА СНГ, а также сотрудников Секретариата Совета и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ). Аккредитация наблюдателей будет осуществляться Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики до 7 апреля 2021 года.

Напомним, что в соответствии с законом "О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики" референдум состоится 11 апреля 2021 года.

Закон предусматривает переход на президентскую форму правления в стране - именно ей большинство избирателей отдало предпочтение по итогам голосования 10 января 2021 года, а также предполагает ряд других изменений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398739
Теги:
выборы, Конституция, референдум, СНГ, Кыргызстан, МПА СНГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  