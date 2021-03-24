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В Бишкеке водитель припарковался на тротуаре и... уснул!

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- Сергей Швец
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Бескультурье отдельных столичных автомобилистов порой просто поражает своим масштабом. Бросить свою колымагу на газоне, тротуаре, возле подъезда, на перекрестке, вторым рядом и так далее - это уже норма для многих. Но этот случай уникальный.

Раннее утро, примерно половина восьмого, народ спешит на работу по тротуару улицы Жукеева-Пудовкина на отрезке от Ахунбаева до Джантошева. Однако сегодня как обычно пройти по пешеходной дорожке местным не удалось. А все потому, что возле одного из частных домов авто марки "Тойота" полностью перекрыло тротуар.

Первая мысль - просто припарковался и зашел в жилище. Однако мотор работает, о чем свидетельствует дымок из выхлопной трубы. А в салоне мирно спят водитель и его пассажирка.

Другого места для ночлега придумать они, вероятно, не смогли. О том, что вокруг них существуют другие люди, которым они могут помешать, тоже не подумали. Главное, что им самим комфортно. А горожане чертыхаясь вынуждены были обходить машину по грязи...


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URL: https://www.vb.kg/398744
Теги:
нарушения, парковка, ПДД
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