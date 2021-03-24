Кыргызстан ухудшил фискальные показатели, установленные в ЕАЭС

Преодоление последствий пандемии COVID-19 привело к превышению странами Евразийского экономического союза предельных значений бюджетных и долговых показателей, установленных Договором о ЕАЭС. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии, которая обнародовала соответствующие аналитические материалы своего департамента макроэкономической политики.

По предварительным данным за 2020 год, количественные значения макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития, превысили все страны ЕАЭС, кроме Беларуси.

Дефицит консолидированного бюджета был превышен Арменией на 2,1 процентных пункта (п.п.), Казахстаном – на 3,7 п.п. и Россией – на 0,4 п.п., долг сектора государственного управления Арменией – на 10,4 п.п. и Кыргызстаном – на 14,7 п.п. Также Кыргызстан превысил пороговый уровень по инфляции. В Беларуси таких превышений не отмечается. Об этом говорится в аналитических материалах департамента макроэкономической политики Комиссии.

До пандемии наблюдалось последовательное улучшение бюджетных и долговых показателей стран ЕАЭС. Например, бюджетный дефицит Армении снизился по итогам 2019 года до минимального значения с момента вступления республики в Союз, а уровень долга страны опустился ниже порогового значения (50% ВВП). Бюджеты Беларуси, Кыргызстана и России были исполнены с профицитом, а дефицит бюджета Казахстана был близок к нулю.

Ухудшение фискальных показателей стран ЕАЭС в 2020 году обусловлено влиянием нескольких факторов. Во-первых, введение в условиях пандемии ограничительных мер для бизнеса обусловило сокращение налоговых поступлений. В Казахстане и России на снижение доходов бюджета дополнительно повлияло падение мировых цен на нефть на фоне резкого сокращения мировой экономической активности и спроса на нефть. Во-вторых, развертывание масштабных мер финансовой поддержки населения и бизнеса привели к незапланированному увеличению бюджетных расходов. Увеличение бюджетных дефицитов на фоне ослабления национальных валют сказалось на росте долговых обязательств.

Как проинформировали в ЕЭК, в 2021 году она рассмотрит вопрос разработки рекомендаций для Армении, Казахстана и России, направленных на стабилизацию бюджетных балансов и уровней долга в среднесрочной перспективе. Также, в связи с ежегодным превышением уровня долга в Кыргызстане с 2015 года, будут обсуждены совместные меры Комиссии и государств-партнеров, направленные на стабилизацию экономической ситуации в республике.

На фоне восстановления экономик стран ЕАЭС и улучшения эпидемиологической ситуации ожидается снижение уровня дефицита и долга сектора государственного управления во всех странах ЕАЭС по итогам 2021 года. Вместе с тем сохраняются риски превышения ими установленных Договором о ЕАЭС предельных значений этих показателей - в связи с возможным применением дополнительных мер поддержки национальных экономик.

Согласно статье 63 Договора о ЕАЭС, государства Союза формируют экономическую политику в рамках ряда количественных значений макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития. А именно - годовой дефицит консолидированного бюджета сектора государственного управления не должен превышать 3% ВВП; долг сектора госуправления не должен превышать 50% ВВП; уровень инфляции (индекс потребительских цен) в годовом выражении (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) не должен превышать более чем на 5 процентных пунктов уровень инфляции в стране ЕАЭС, где этот показатель имеет наименьшее значение.