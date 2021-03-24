Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

В США могут вернуться к теме смертной казни для уроженца Кыргызстана

255  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Верховный суд США согласился пересмотреть отмену смертной казни Джохару Царнаеву, осужденному по делу о теракте в Бостоне. Как сообщают мировые информагентства со ссылкой на информацию этого суда, будет рассмотрена апелляция американского Минюста по данному поводу, правда, не раньше осени.

По версии американских спецслужб, братья Джохар и Тамерлан Царнаевы (оба – родом из Кыргызстана) организовали теракт во время Бостонского марафона 15 июля 2013 года. В результате двойного взрыва погибли три человека и 180 получили ранения. Тамерлан был убит при задержании, а Джохару суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима.

Однако в июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Приговор был отменен со ссылкой на возможную необъективности присяжных, которых выбрали в Бостоне, по месту совершения теракта. При этом основания для пожизненного заключения защита не оспаривала.

Дональд Трамп в бытность президентом США назвал нелепым решение о пересмотре дела Царнаева. Вместе с тем, как пишет Reuters, администрация нынешнего президента Джо Байдена уже заявляла, что имеет свой личный взгляд на несколько дел, переданных в суд еще при Трампе. Однако по делу Царнаева никаких заявлений сделано не было.

После совершения теракта в прессе сообщалось, что братья Тамерлан Царнаев, 1986 года рождения, и Джохар Царнаев, 1993 года рождения, были уроженцами Кыргызстана, однако еще в несовершеннолетнем возрасте покинули вместе с родителями республику. Семья Царнаевых проживавшая в Токмаке, в 2001 году выехала на постоянное место жительство в российский Дагестан, откуда затем эмигрировала в США. "В связи с тем, что подозреваемые выехали из республики в 8- и 15-летнем возрасте, ГКНБ КР считает неуместным увязывать их с Кыргызстаном", - заявили тогда в этом ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398751
Теги:
Верховный суд, США, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  