В США могут вернуться к теме смертной казни для уроженца Кыргызстана

Верховный суд США согласился пересмотреть отмену смертной казни Джохару Царнаеву, осужденному по делу о теракте в Бостоне. Как сообщают мировые информагентства со ссылкой на информацию этого суда, будет рассмотрена апелляция американского Минюста по данному поводу, правда, не раньше осени.

По версии американских спецслужб, братья Джохар и Тамерлан Царнаевы (оба – родом из Кыргызстана) организовали теракт во время Бостонского марафона 15 июля 2013 года. В результате двойного взрыва погибли три человека и 180 получили ранения. Тамерлан был убит при задержании, а Джохару суд в Бостоне 25 июня 2015 года вынес смертный приговор, после чего он был отправлен в тюрьму максимально строгого режима.

Однако в июле 2020 года апелляционный суд в США отменил решение о смертной казни и постановил пересмотреть приговор Джохару Царнаеву. Приговор был отменен со ссылкой на возможную необъективности присяжных, которых выбрали в Бостоне, по месту совершения теракта. При этом основания для пожизненного заключения защита не оспаривала.

Дональд Трамп в бытность президентом США назвал нелепым решение о пересмотре дела Царнаева. Вместе с тем, как пишет Reuters, администрация нынешнего президента Джо Байдена уже заявляла, что имеет свой личный взгляд на несколько дел, переданных в суд еще при Трампе. Однако по делу Царнаева никаких заявлений сделано не было.

После совершения теракта в прессе сообщалось, что братья Тамерлан Царнаев, 1986 года рождения, и Джохар Царнаев, 1993 года рождения, были уроженцами Кыргызстана, однако еще в несовершеннолетнем возрасте покинули вместе с родителями республику. Семья Царнаевых проживавшая в Токмаке, в 2001 году выехала на постоянное место жительство в российский Дагестан, откуда затем эмигрировала в США. "В связи с тем, что подозреваемые выехали из республики в 8- и 15-летнем возрасте, ГКНБ КР считает неуместным увязывать их с Кыргызстаном", - заявили тогда в этом ведомстве.