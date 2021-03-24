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Кыргызстан примет участие в новом международном проекте по миграции

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялась презентация проекта "Содействие безопасной и квалифицированной миграции в коридоре Центральная Азия – Российская Федерация". Проект был презентован Бюро Международной организации по миграции в Москве.

Участие в мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, приняли представители Исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем его председателя Ильхомом Нематовым и полномочные представители государств СНГ в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, в их числе - полпред Кыргызстана Айгуль Рыскулова.

Новый проект, как заявлено, "направлен на стимулирование изменений в поведении работодателей относительно отбора и найма иностранных работников и в стратегиях мигрантов в отношении планирования и поиска возможностей трудоустройства за рубежом".

"Мобильность рабочей силы между Центральной Азией и Российской Федерацией представляет собой один из крупнейших и важнейших коридоров трудовой миграции в мире. При этом наибольшая доля миграции осуществляется неструктурированным образом, когда потенциальные мигранты используют социальные сети для планирования своих миграционных стратегий и поиска работы только по прибытии в город назначения. Подобные стратегии создают проблемы для стран происхождения и назначения, а также для потенциальных мигрантов и работодателей", - подчеркнули в Исполкоме СНГ.

"Учитывая эту динамику, существует необходимость и заинтересованность организаций-партнеров в Российской Федерации, Казахстане и странах происхождения в Центральной Азии (Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане) в создании более структурированных программ мобильности рабочей силы, предполагающих организацию подбора и обучения кадров на этапе предотъездной подготовки. Российские исполнительные и законодательные структуры уделяют пристальное внимание вопросам миграции и, в частности, программам организованного набора", - отметили в Исполкоме СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/398754
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