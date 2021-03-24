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Алматы стал лидером по числу смертельных случаев от коронавируса

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В Алматы наблюдается рост смертельных случаев от коронавируса, передает Daynews.kz.

По Казахстану зарегистрированы 10 смертельных случаев от коронавируса и коронавирусной пневмонии. В Алматы за прошедшие сутки, по официальным данным, умерли четыре человека.

Алматы - по прежнему находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса. В городе ужесточили карантинные меры: под запретом работа ТРЦ, салонов красоты, рынков, а также ограничена работа общественного транспорта.

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявлял, что ситуация с коронавирусом в Алматы будет ухудшаться.


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URL: https://www.vb.kg/398755
Теги:
Казахстан, коронавирус
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