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Куда из аптек девалась валерьянка?

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- Оксана Гут
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Куда из аптек девалась валерьянка? С таким вопросом в VB.KG обращаются читатели из разных областей.

Граждане пишут, что уже почти месяц не могут найти в аптеках это успокоительное средство.

"Объездили десятки аптек в Чуйской области и Бишкеке. Ни в одной не нашли валерьянку в оболочке. Фармацевты-продавцы лишь разводят руками, говорят, что нет завоза. И как быть? Нам предлагают аналоги, но это БАДы и они по цене дороже", - жалуются читатели.

Редакция обратилась за разъяснениями в Минздрав. В пресс-службе ведомства признали, что на отечественном рынке сложился дефицит этого препарата. Дело в том, что российская компания-поставщик приостановила поставки.

"Валерьянка завозится к нам из России. По данным Департамента лекарственных средств и медицинских изделий, сейчас фирмы-оптовики приостановили завоз из-за проблем на производстве с сырьём. Ближайшая поставка ожидается в мае, в Кыргызстан поступит порядка 50 тыс упаковок", - сообщили в Минздраве.


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URL: https://www.vb.kg/398759
Теги:
граница, лекарства, Россия, импорт, Кыргызстан, дефицит, Минздрав
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