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Работы Лоры Пак заняли несколько призовых мест на конкурсах в Москве

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- Анастасия Карелина
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Творения кыргызстанской художницы Лоры Пак заняли призовые места на двух конкурсах, прошедших в российской столице. Живописные работы нашей соотечественницы были представлены в разных номинациях Международной выставки-конкурса произведений о природе "Арт-сезоны" и Международной выставки-конкурса флористического искусства "Цветочное царство".

Художница и поэтесса, член Евразийской творческой гильдии Лариса Пак, подписывающая свои живописные работы как Лора Пак, в международных выставках и конкурсах участвует достаточно регулярно. Готовясь к очередному творческому состязанию в Белокаменной, Пак даже разместила фото собственных картин на страничке соцсети Facebook, и попросила друзей помочь ей определиться с выбором – что именно отправлять на конкурсы.

Участие и в одном, и в другом конкурсе было заочным. В итоге в разделе "живопись" конкурса "Арт-сезоны" и номинации "пейзаж" картина Лоры Пак под названием "Осенняя ночь" заняла первое место, а "Осенний блюз" - третье. А вот в номинации "флора и цветы" первое место заняло ее полотно "Настурция". Что же касается выставки-конкурса "Цветочное царство", то здесь в номинации "цветы в ландшафте" картине Пак "Пионы" присудили второе место.


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URL: https://www.vb.kg/398760
Теги:
выставка, конкурс, художник, Москва
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