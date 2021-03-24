Работы Лоры Пак заняли несколько призовых мест на конкурсах в Москве

Творения кыргызстанской художницы Лоры Пак заняли призовые места на двух конкурсах, прошедших в российской столице. Живописные работы нашей соотечественницы были представлены в разных номинациях Международной выставки-конкурса произведений о природе "Арт-сезоны" и Международной выставки-конкурса флористического искусства "Цветочное царство".

Художница и поэтесса, член Евразийской творческой гильдии Лариса Пак, подписывающая свои живописные работы как Лора Пак, в международных выставках и конкурсах участвует достаточно регулярно. Готовясь к очередному творческому состязанию в Белокаменной, Пак даже разместила фото собственных картин на страничке соцсети Facebook, и попросила друзей помочь ей определиться с выбором – что именно отправлять на конкурсы.

Участие и в одном, и в другом конкурсе было заочным. В итоге в разделе "живопись" конкурса "Арт-сезоны" и номинации "пейзаж" картина Лоры Пак под названием "Осенняя ночь" заняла первое место, а "Осенний блюз" - третье. А вот в номинации "флора и цветы" первое место заняло ее полотно "Настурция". Что же касается выставки-конкурса "Цветочное царство", то здесь в номинации "цветы в ландшафте" картине Пак "Пионы" присудили второе место.