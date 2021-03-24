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Должностные лица мэрии Бишкека незаконно заселились в выморочные квартиры

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- Оксана Гут
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Выявлена коррупционная схема по завладению выморочными квартирами, заявляет пресс-служба МВД КР.

Следственной службой МВД Кыргызской Республики расследуется досудебное производство зарегистрированное в АИС ЕРПП по статье 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики.

В досудебном производстве фигурирует квартира по адресу г. Бишкек мкр. Аламедин-1, принадлежащая на праве муниципального имущества УМИ мэрии города Бишкек, которая согласно решению суда была признана выморочной. На сегодняшний день эта квартира по требованию законодательства должна была быть предоставлена лицам имеющие социальные статусы как малоимущие.

"Однако, с 2013 года незаконными действиями отдельных лиц УМИ мэрии г. Бишкек и районной администрации данная квартира предоставлена начальнику МТУ Свердловского района г. Бишкек М.А. без соответствующих решений мэрии города Бишкек, который на сегодняшний день отказывается освобождать квартиру", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, установлены другие 34 объекта недвижимого имущества, которые судом признаны выморочными, из них заняты 5 квартир, в которых незаконно проживают отдельные ответственные должностные лица мэрии г. Бишкек.

По остальным адресам, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению жильцов.

В настоящее время досудебное производство продолжается.

Для справки: Выморочное имущество - в гражданском праве имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования.


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URL: https://www.vb.kg/398768
Теги:
коррупция, недвижимость, Бишкек, Кыргызстан, МВД, мэрия
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