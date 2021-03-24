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В КР прибыл глава Европейского бюро ВОЗ. Изучит ситуацию в здравоохранении

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 24 марта 2021 года в Кыргызстан с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Визит продлится с 24 по 26 марта 2021 года. Целью визита является встреча с руководством Министерства здравоохранения и социального развития КР, ключевыми руководителями сектора здравоохранения и ознакомление с нынешней ситуацией в стране вокруг системы здравоохранения. 

В ходе визита директор Регионального бюро ВОЗ посетит организации здравоохранения, а также ознакомится с работой первичной медико-санитарной помощи, противотуберкулезной службы, с успехами внедрения цифровизации в секторе здравоохранения, с работой службы общественного здравоохранения. Будут обсуждены вопросы касательно борьбы с коронавирусной инфекцией, вакцинацией от COVID-19 и др.


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URL: https://www.vb.kg/398771
Теги:
ВОЗ, здравоохранение, Кыргызстан, Минздрав
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