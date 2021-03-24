В мэрии Бишкека рассказали когда отключат отопление

В здании ТЭЦ города Бишкек состоялось плановое заседание оперативного штаба по прохождению осенне-зимнего периода во главе вице-мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Жамалбека Ырсалиева. В ходе заседания был рассмотрен вопрос окончания отопительного сезона, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что по утвержденным критериям, отключение потребителей от теплоснабжения начинается при среднесуточной температуре воздуха на улице выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.

По данным агентства по гидрометеорологии при МЧС КР в ближайшие пару дней среднесуточная температура воздуха составит в пределах +13-16 градусов. Однако с 26 марта до 2 апреля ожидается неустойчивая погода, интенсивные осадки, понижение температуры воздуха до -3 ночью, а днем температура будет в пределах +3-8 градусов.

Медики городского управления здравоохранения и эпидемиологи ЦГСЭН отметили небольшой прирост заболевших КОВИД-19, также увеличилось число обращений горожан в ЦСМ с симптомами ОРВИ, предложено немного отложить сроки прекращения подачи тепла.

Учитывая прогноз погоды в городе Бишкек и ситуацию с заболеваемостью среди горожан, принято решение рассмотреть вопрос завершения отопительного периода 2020-2021 года в городе Бишкек повторно 2 апреля.

Агентству по гидрометеорологии при МЧС КР рекомендовано подготовить прогноз погоды по городу Бишкек до 10 апреля 2021 года, в том числе в виде графических показателей.