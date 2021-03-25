Ухань приглашает полюбоваться сакурой

"Мне уже за 50, и это мой первый выход на красную ковровую дорожку!" - поделилась Хэ Цяоин, медсестра из больницы традиционной китайской медицины в провинции Хубэй. Во время отдыха женщина отправилась в Уханьский университет, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Университет подготовил для медработников, участвовавших в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID–19, специальный коридор для входа в университет, длинную ковровую дорожку, большую доску для подписей, оригинальные памятные значки, личных проводников и прочие привилегии. Столь детально продуманный прием говорит о высочайшем уважении жителей Уханя к медперсоналу.

Глядя на пышно цветущую сакуру и толпы туристов на территории кампуса, Хэ Цяоин рассказала: "Меня не раз до слез трогали сцены, когда в феврале прошлого года медицинские бригады со всей страны мчались на помощь Уханю. Мне очень хочется, чтобы все они в этом году приехали в Ухань, усыпанный цветами вишни".

В ходе "двух сессий" - четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13–го созыва и четвертой сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК)13–го созыва член ВК НПКСК и академик Китайской академии инженерных наук Хуан Луци упомянул, что в первый день Нового года по лунному календарю он возглавил первую государственную группу врачей ТКМ, отправившуюся в Ухань для оказания помощи в подавлении эпидемии. Он никогда не забудет пережитое и уведенное в Ухане, где собралось множество медработников и были построены временные госпитали, в том числе больницы "Хошэньшань" и "Лэйшэньшань", которые сыграли колоссальную роль в спасении жизней людей.