Горожане просят установить урны у фаст-фудов на улице Юнусалиева

Небольшой зоне отдыха на перекрестке улиц Суеркулова (Донецкой) и Юнусалиева (Карла Маркса), возле которой расположено большое количество точек фаст-фуда, не хватает урн. Горожане просят мэрию добавить еще.

Отрезок Карла Маркса от Суеркулова до Безымянной хорошо известен тем, кто любит побаловаться шаурмой, гамбургером или хот-догом. Ведь именно здесь сконцентрировано самое большое количество точек фаст-фуда на одну отдельную улицу. Народ съезжается сюда со всего города.

Несколько лет назад мэрия сделала здесь небольшой скверик, установив семь скамеек. Причем горожане ими активно пользуются, обедая или просто отдыхая.

Но беда в том, что в пределах указанного отрезка Юнусалиева есть только одна муниципальная урна. Она наполняется моментально, сразу после того, как ее опорожнят сотрудники "Тазалыка". А к вечеру вокруг нее и вовсе образуются огромные навалы в виде оберток из-под фастфуда и стаканчиков. Часть мусора при этом попадает в арык.

Около некоторых общепитов есть урны. Но все равно их не достаточно. Если учитывать популярность этого места, емкости для отходов должны стоять возле каждой скамейки. То есть, нужно еще как минимум 6 урн и объем у них должен быть больше стандартного.

Кстати, не грех было бы добавить еще скамеек. Места для этого там хватает, так как выше уже существующих лавочек есть вытоптанные газоны. Трава там все равно не растет, а территории простаивают. Там без труда могут поместиться еще четыре-пять.