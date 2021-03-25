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Новиков поручил закрыть мусорный полигон в Бишкеке с 1 сентября

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- Екатерина Улитина
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Решение экологических задач не должно отодвигаться на второй план. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков в ходе совещания по обеспечению экологической безопасности.

"19 марта 2021 года президентом подписан Указ о мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости. В Указе прописаны механизмы и принципы по улучшению экологической ситуации, переработки отходов, увеличению площади зеленых насаждений, решению вопросов с урановым наследием. Кроме того, в документе говорится о подготовке комплексных планов по улучшению экологической ситуации во всех регионах страны. Государственным органам необходимо к 20 апреля внести конкретный план действий по реализации Указа Президента с определением источников финансирования и механизмов его реализации. В этой связи экологическую безопасность нельзя рассматривать в качестве второстепенной задачи", - сказал Артем Новиков.

Первый вице-премьер-министр также напомнил и о ежегодной проблеме со смогом в зимний период.

"Вы помните, какой смог накрывает город Бишкек зимой. Такая ситуация повторяется из года в год, и мы вспоминаем об этом только зимой. В январе 2021 года был утвержден План действий правительства на ближайшие три года по улучшению экологической ситуации в столице. После дополнительных консультаций с общественными организациями и эко-активистами мы договорились доработать соответствующий план действий и реализовать ряд ключевых задач. Уже к 1 апреля план должен быть утвержден и начата его практическая реализация", - отметил он.

В ходе совещания первый вице-премьер-министр Артем Новиков подчеркнул, что до 1 сентября 2021 года мусорный полигон в городе Бишкеке должен быть полностью закрыт и перенесен, проведена его рекультивацию на площади 35 га.

Кроме того, должны начаться подготовительные работы по организации парка и этно-комплекса на территории Боз-Болток площадью 60 га. Также планом предусмотрены меры по газификации новостроек, переводу котельных на газ, регулирование строительных норм и правил с учетом экологических принципов.


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URL: https://www.vb.kg/398785
Теги:
мусор, экология, Кыргызстан, Артем Новиков
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