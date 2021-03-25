Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 100.65 - 101.92

Садыр Жапаров принял главу Госслужбы финразведки Канатбека Тургунбекова

275  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 марта, принял председателя Государственной службы финансовой разведки (ГСФР) Канатбека Тургунбекова, сообщает пресс-служба главы государства.

Заслушана информация о принимаемых мерах по противодействию отмывания преступных доходов и финансирования террористической деятельности. Председатель ГСФР Канатбек Тургунбеков рассказал о текущей деятельности Службы и проводимой работе по совершенствованию отраслевого законодательства.

Он также сообщил о положительных результатах рассмотрения второго Отчета о прогрессе Кыргызской Республики на 31-м Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

По итогам заседания отмечен значительный прогресс страны в совершенствовании системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов и принято решение о повышении рейтингов Кыргызской Республики по 13 позициям.

Глава государства отметил важность усиления координации межведомственного взаимодействия со стороны ГСФР, в частности с Государственной налоговой службой, Государственной регистрационной службой, Государственной кадровой службой и иными уполномоченными органами.

Данные меры, как подчеркнул президент, должны быть направлены на создание в кратчайшие сроки электронных баз данных и механизмов финансового мониторинга "Публичных должностных лиц" и "Бенефициарных владельцев юридических лиц" в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции и рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Садыр Жапаров отметил необходимость скорейшего принятия эффективных мер по снижению рисков отмывания преступных доходов и финансирования террористической деятельности, а также поиску и возврату активов, выведенных из страны незаконным или преступным путем.

Он также отметил важность налаживания тесного взаимодействия между ГСФР и бизнес-сообществом для внедрения механизмов добросовестного управления, обеспечения финансовой прозрачности, повышения рейтинга и инвестиционной привлекательности страны.

Президент Садыр Жапаров обратил внимание на разработку среднесрочной стратегии развития национальной системы противодействия финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов, которая в первую очередь должна быть направлена на снижение уровня коррупции и теневой экономики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398791
Теги:
президент, уголовная ответственность, Госслужба финразведки, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  