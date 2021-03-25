В России усилят борьбу с нелегальной миграцией

Неконтролируемый приток мигрантов из-за рубежа приводит к активности исламских радикалов и росту числа их "спящих" ячеек на Урале. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на состоявшемся в Ханты-Мансийске выездном совещание по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.

К числу факторов, негативно влияющих на межнациональные отношения, Патрушев отнес, в том числе, коррумпированность представителей власти и местного самоуправления, высокое имущественное расслоение общества, а также масштабный миграционный поток.

"Неконтролируемое увеличение притока иностранных трудовых мигрантов, в том числе из государств с повышенным уровнем террористической активности, способствует формированию "спящих" ячеек радикальных исламских организаций, которых с 2017 года в округе выявлено более 26, а также образованию очагов напряженности в местах их компактного проживания", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что более четверти из 274 тысяч иностранных граждан находятся на территории региона с нарушениями миграционного законодательства. В 2020 году они совершили свыше 2,5 тысяч преступлений. В рамках реализации мероприятий по предупреждению проникновения на территорию Уральского федерального округа террористов выявлено и пресечено 11 каналов незаконной миграции.

"Учитывая, что терроризм продолжает оставаться одной из серьезных угроз безопасности не только для России, но и для многих других стран мира, важно не ослаблять оперативно-разыскную работу, повысить эффективность выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению этих угроз, больше внимания уделять индивидуальной профилактической работе, особенно среди молодежи", – подчеркнул Николай Патрушев.

В ходе заседания его участники также подробно рассмотрели вопросы, связанные с противодействием экстремизму, преступности среди мигрантов.

Выступая на недавнем заседании коллегии Федеральной службы безопасности, президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент самой опасной угрозой является терроризм, борьба с ним идет и на дальних подступах.

"Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступность, не снижается", - отметил глава государства. И попросил ФСБ уделить особое внимание выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами.