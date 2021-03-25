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Военные Кыргызстана примут участие в учениях стран ШОС

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- Евгений Денисенко
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Проект Программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022–2024 годы разработали страны ШОС. Документ был утвержден на заседании Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества, участие в котором приняли представители компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Заседание прошло в Ташкенте, где и располагается штаб-квартира РАТС. Одной из главных тем, сообщили в ней, стала выработка совместных мер по борьбе с международными террористическими организациями. Приняты решения о совершенствовании взаимодействия компетентных органов государств ШОС по выявлению и пресечению каналов финансирования террористической деятельности. Кроме этого, в рамках резолюций Совбеза ООН, направленных на предотвращение перемещения иностранных боевиков-террористов, рассмотрен вопрос внедрения и эксплуатации систем предварительной информации о пассажирах и данных о записях их регистрации.

Также согласованы вопросы проведение в текущем году очередного заседания руководителей пограничных служб стран – партнеров, международной научно-практической конференции РАТС, других мероприятий. Речь шла и об организации очередного совместного антитеррористического учения стран ШОС "Пабби-Антитеррор-2021" в пакистанском городе Пабби.

Известно, что на нынешний года запланировано еще одно антитеррористическое учение ШОС - "Мирная миссия". Его предусматривалось провести еще в 2020 году, но этому помешала пандемия коронавируса. И на заседании глав оборонных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ, состоявшемся 5 сентября в Москве, было принято решение о переносе этих маневров на 2021-й.

Учение "Мирная миссия-2021", по информации Министерства обороны РФ, пройдет летом на одном из полигонов Центрального военного округа России. На первом раунде консультаций, состоявшихся недавно в Оренбурге, представители Вооруженных сил Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрели сроки проведения учения, основы замысла, составы штаба руководства, объединенного командования коалиционной группировки войск. Напомним, что в сентябре 2016 года "Мирная миссия" проходила на территории Кыргызстана, с участием воинских контингенты этой страны, а также Казахстана, Китая, России и Таджикистан.

Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС была образована в 2004 году, одним из активных инициаторов ее создания выступил Кыргызстан. В ШОС входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан, еще несколько стран имеют статус наблюдателя, это Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия. А Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка являются партнерами по диалогу.


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URL: https://www.vb.kg/398795
Теги:
военная служба, Россия, учения, ОДКБ, ШОС
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