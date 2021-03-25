Историк Сапаралиев уточняет название столицы: "Пишбек". Его уже поддержали

Заведующий кафедрой истории Кыргызстана и зарубежного Востока БГУ имени Кусейина Карасаева профессор Доолотбек Сапаралиев на днях выпустил в свет свою книгу "Бишкек и Пишбек баатыр: исторические материалы и предания".

Профессор Сапаралиев доказывает, что город Бишкек и считающегося одним из основателей столицы Бишкека баатыра правильнее называть, соответственно, "Пишбеком" и "Пишбек баатыром".

Годы жизни этого баатыра из племени солто профессор определил так: 1758 -1845. Как доказывает Сапаралиев, "Пишбек (в русской орфографии "Пишпек") баатыр Кенен уулу был удачливым предпринимателем, занялся торговлей и построил коргон (крепость), где оказывал услуги гостеприимства проходящим торговым караванам. Он должен считаться основателем города Пишбек (Пишпек)".

Однако сам профессор Сапаралиев нашел много исторических документов и публикаций XIX – XX веков, в которых и название города и крепости, и имя баатыра – однозначно "Пишпек", а не Пишбек. И у кыргызских, и у русских авторов.

"Пишбек", за такое написание выступает Сапаралиев, встречается в исторических документах редко. Но профессор настаивает: "Да восторжествует историческая справедливость! Именно Пишбек баатыр Кенен уулу - достойный сын кыргызского народа!"

Разыскал профессор Сапаралиев и немало потомков Пишбека (Пишпека) баатыра.

- Они в целях увековечения памяти славного имени своего предка впервые в истории этого края пошли на беспрецедентный уникальный шаг – согласованно перешли на наследственное переходящую из поколения в поколение фамильную самоидентификацию как у большинства народов мира и в первую очередь у русского народа! – доказывает Сапаралиев.

В обнаруженных им архивных документах фамилию "Пишпеков" имели в 1913-1915 годах, например, такие лица. Это волостной старшина Восточно-Сокулукской волости Пишпекского уезда правнук Пишбек баатыра Шамбет Кочокбай уулу; его брат десятидворный начальник в Джангарачевской волости Айбаш Кочокбай уулу.

Согласно сведениям профессора Сапаралиева, один из потомков Пишбек баатыра в советское время в 1940-х годах был председателем колхоза "Туз" Сокулукского района и гордо носил фамилию предка – Пишбеков.

Сведения профессора можно дополнить и тем, что в селе Чон-Джар Сокулукского района сейчас проживают Пишпеков Руслан Мелисович и Пишпекова Елиза Мелисовна.

В Фейсбуке одним из первых рецензентов новой книги стал экс-торага Жогорку Кенеша, профессор, доктор исторических наук Зайнидин Курманов. Он поддержал переименование Бишкека в Пишбек, однако напомнил и про вариант "Пишпек":

- Известный историк профессор Сапаралиев издал интересную монографию о Пишбеке баатыре, который стал основателем нашего города. Когда переименовывали Фрунзе в Пишпек – так мы предлагали с доцентом Субакуном Бегалиевым в 1990 году переименовать нашу столицу – вдруг, откуда ни возьмись, выплыл вариант с кумысной палочкой. И город назвали "Бишкек", что не соответствует исторической истине. Так что городу надо вернуть исконное название – Пишбек. Если не сейчас, то позже. Когда появится возможность, - предлагает профессор Курманов.

Идею с возвращением исконного названия в транскрипции "Пишбек" и столице, и знаменитому баатыру также поддержали доктор философских наук, академик КАН КР Аскар Какеев, доктор исторических наук, член-корреспондент НАН КР Оскон Осмонов, доктор исторических наук Айдарбек Кочкунов.

Пишбек & Пишпек

Надо добавить, что в принципе возможно установить и несколько различное написание название нашей столицы на кыргызском и русском языках. Это, соответственно, обоснованное профессором Сапаралиевым "Пишбек" на кыргызском и закрепленное в документах и литературе XIX-XX веков "Пишпек" на русском.

Прецеденты известны. В свое время Жогорку Кенеш (ему принадлежало и принадлежит исключительное право наименования и переименования населенных пунктов) установил по крайней мере три пары несколько различных на кыргызском и русском языках названий городов Кыргызстана: Токмок и Токмак, Майлуу-Суу и Майли-Сай, Кок-Жангак и Кок-Янгак.