ВОЗ готов сотрудничать с Кыргызстаном в области цифровизации медицины

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 марта, встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге, прибывшего в страну с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, состоялся обмен мнениями о деятельности ВОЗ и продолжении дальнейшего плодотворного сотрудничества в области здравоохранения, нацеленного на улучшение здоровья населения страны.

Президент выразил благодарность ВОЗ за оказанную помощь в вопросах борьбы с пандемией и отметил его существенную роль в разработке межсекторального межведомственного плана готовности и реагирования на коронавирусную инфекцию в Кыргызстане.

Садыр Жапаров позитивно оценил сотрудничество с Европейским региональным бюро ВОЗ и отметил, что кыргызская сторона разделяет стратегические цели организации в области охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия.

Глава государства выразил надежду на дальнейшее содействие ВОЗ в вопросах совершенствования механизмов планирования и финансирования услуг здравоохранения на основе потребностей населения с учетом международного опыта.

Также он отметил готовность к сотрудничеству по внедрению цифрового здравоохранения, совершенствованию политики в отношении психического здоровья и психосоциальной поддержки граждан, по вопросам ликвидации болезней, предупреждаемых путем вакцинирования населения и пропаганды здорового образа жизни.

Вместе с этим президент подчеркнул, что кыргызская сторона готова к совместной работе по профилактике неинфекционных заболеваний, усилению кадрового и научного потенциала и формированию эффективной кадровой политики в сфере здравоохранения.

Директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что с момента его последнего визита в Кыргызстан, в стране наблюдается ряд положительных преобразований в сфере здравоохранения.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане созданы хорошие условия для реформирования и развития системы здравоохранения и отметил особую важность мер, отраженных в Указе "О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике".

По его словам, на сегодняшний день приоритетом должно быть сохранение здоровья населения и вакцинация от коронавирусной инфекции.

Он добавил, что для развития медицины очень важна цифровизация и ВОЗ готов сотрудничать в этом направлении с Кыргызстаном. Ханс Клюге также с удовлетворением отметил существенные достижения в области реформирования первичной медико-санитарной помощи, данному направлению необходимо и далее уделять большое внимание.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ выразил готовность к продолжению плодотворного сотрудничества, и с удовлетворением отметил начало вакцинации в стране.