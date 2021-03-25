Меркель разглядела "свет в конце тоннеля" в ситуации с COVID-19

Говоря о борьбе с пандемией коронавируса, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что видит свет в конце тоннеля. Ее слова приводит газета Süddeutsche Zeitung.

Меркель подчеркнула, что в сложившейся ситуации одной критикой ничего не добиться, необходимо действовать. Немецкий лидер призвала людей к оптимизму и стойкости. "Это займет несколько месяцев, но уже виден свет в конце тоннеля. Мы победим вирус", - заявила политик.

Ранее Меркель заявила, что заболеваемость COVID-19 в Европе растет, а ущерб экономике блока стран огромен. Она охарактеризовала ущерб экономике ЕС как "колоссальный" и уточнила, что создаваемый фонд по восстановлению ЕС - единоразовое событие.

Меркель также поддержала централизованную закупку и поставку вакцин в страны блока. По ее словам, если бы страны делали это без координации между собой, это бы "потрясло до самой глубины" внутренний рынок Евросоюза.

Источник: lenta.ru