Дженчураева: Оставьте в покое ВАК и ее председателя Тыналиеву!

Премьер-министр Улукбек Марипов уволил главу Высшей аттестационной комиссии Бакыт Тыналиеву.

Прямо как дамоклов меч, рубим сплеча. Вот уж поистине нам нравится наступать на одни и те же грабли. Видимо, для того чтобы мы не расслаблялись: прямо какой-то perpetuum mobile (то бишь вечный двигатель).

Это что? Реформирование ради реформирования? Ломаем успешно работающий орган, который год за годом, шаг за шагом совершенствовал процессы аттестации, помимо этого еще и анализируя перекосы в обеспеченности кадрами высшей квалификации в жизненно важных направлениях для Кыргызстана.

ВАК призван не только аттестовывать кадры высшей квалификации. Проводит огромную работу над повышением качества диссертационных работ, очищением их от плагиата, выходом наших ученых в мировое научное пространство. Он работает на нашу Республику, закрывая многим прохиндеям и жуликам лазейки. Конечно, они и будут писать, наводить тень на плетень.

Я не знаю, почему вдруг понадобилось менять руководителя успешно работающего на уровне мировых стандартов такого уполномоченного органа как ВАК, и так срочно.

Могу только догадываться, видимо, кому-то приглянулось это место. Обычно это касается или тех, кто хотел, но не получил заветного и не заслуженного решения ВАК или кому-то хочется порулить в кресле хорошо отлаженного органа. История учит, не стоит ожидать положительных результатов, если к власти приходят чьи-то выдвиженцы, обычно они являются разрушителями.

Очень непростой и серьезный путь своего становления прошел ВАК,порой методом проб и ошибок, порой с большими трудностями, борясь с вседозволенностью и коррупцией в области аттестации.

Но путь был один: довести до совершенства работу ВАКа и закрепить те положения, которые стали бы препятствием для прохиндеев и проходимцев от науки, любителей с черного хода получать дипломы и регалии. Они-то в основном и пишут жалобы.

Для того, чтобы рулить ВАКом, надо иметь хоть какое-то представление о задачах и о той ответственности, которая возложена на председателя и весь уполномоченный орган.

Интересно, какие конкретные и очень серьезные претензии к стилю работы председателя Тыналиевой? Тех реформаторских внедрений, которые проводит в жизнь Тыналиева, нет до сих пор даже в ВАК Росиии, не говоря о других странах СНГ.

Проверка всех диссертаций на плагиат, прозрачность работы диссертационных советов, трансляция он-лайн всех заседаний по защите диссертаций, методическая помощь соискателям, сокращение бюрократических препон!

Мы, жители Кыргызстана, очень хорошо осведомлены, какой орган как работает в республике. И видим, как часто проваливших работу на одном месте, ставят на другие не менее важные посты, не проследив цепочку его неудач на всех предыдущих должностях.

Возникает мысль, что под шумок реформирования, кому-то очень захотелось сесть в кресло и порулить? Не важно, как будешь рулить, важно, что ты потом будешь иметь графу в своем досье. Сколько мы, кыргызстанцы, за время нашей независимости таких начальничков воочию повидали! Вот поэтому до сих пор и сидим с протянутой рукой.

Сейчас важно не ломать и не рушить те органы, у которых налажена работа на высоком уровне. Надо в конце концов понять, что "вездеходы", то есть проныры, были, есть и будут. Они четко отслеживают к какому депутату или чиновнику обратиться, обосновать, охаять или наобещать, чтобы занять вожделенное место. Хотя зачастую эти люди, заняв этот пост, даже не представляют, куда двигаться дальше.

Правильно назвал ситуацию "полной неразберихой в решении кадрового вопроса" депутат Жогорку Кенеша Улугбек Ормонов. В своем выступлении он мягко рекомендовал оставлять на своих местах специалистов, которые знают свое дело, а не набирать новых, и не начинать все сначала.

Услышит ли уважаемый Улукбек (Марипов) уважаемого Улугбека (Ормонова)?

Автор - академик НАН КР, доктор геолого-минералогических наук, профессор Розалия Дженчураева, специально для VB.KG.