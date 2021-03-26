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В Бишкеке парни ограбили граждан Пакистана, угрожая садовыми ножницами

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- Оксана Гут
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Сотрудники столичной патрульной милиции задержали подозреваемых в совершении разбойных нападении на граждан Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

25 марта примерно в 03:00 часов на линию "102" поступило сообщение о том, что на площади "Ала-Тоо" неизвестные лица азиатской внешности в количестве 3-4 человек, применив физическую силу и угрожая ножом (ножницами садовыми или для стрижки овец - ред.) отобрали 2 сотовых телефона марки "Айфон" и денежные средства в размере 2 тысяч сомов у трёх граждан Пакистана. После чего скрылись в неизвестном направлении.

"Прибывшие по вызову сотрудники патрульной милиции сразу же приняли решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых по горячим следам были задержаны гр. Р.у.Б. 1995 года рождения, гр. А.у.Т. 1994 года рождения и Р.у.Н. 1996 года рождения. После чего они доставлены в УВД Первомайского района г. Бишкек для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП в УВД Первомайского района г. Бишкек и начато досудебное производство на основании статьи 202 (Разбой) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/398821
Теги:
задержание, нападение, ограбление, Пакистан, студенты, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
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