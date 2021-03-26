Адвокат: У жены Курсана Асанова в здании ГКНБ случился инсульт

У супруги экс-замглавы МВД Курсана Асанова - Динары - случился инсульт в здании ГКНБ. Она "лежит в постели дома и еле-еле разговаривает". Об этом в соцсетях сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Она заявила, что знает при каких обстоятельствах женщина получила инсульт, но напишет об этом позже "вместе с официальными обращениями в компетентные органы для привлечения виновных лиц к ответственности".

По словам Токтакуновой, она приехала домой к семье Асановых, так как "был процесс над её единственным сыном в Первомайском суде".

"Сердце матери не выдержало, несмотря на то, что она лежит постели и еле-еле разговаривает попросила придти к ней домой. Единственная её просьба (...) прозвучала так: "Врачи сказали, что у меня пошло осложнение, поэтому боюсь за детей, пожалуйста если со мной что-то случится, не бросай моего сыночка Али, пока не выйдет Курсан из тюрьмы", - написала юрист.