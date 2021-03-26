Экс-депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Политику надлежит прибыть в Главное следственное управление ГКНБ КР к старшему следователю по особо важным делам С. Жантаеву для допроса в качестве свидетеля.

"Вот кажется и за меня принялись жигиты... Кто-то принёс домой. Ни даты, ни времени. Забыли наверное. Что то не помню, чтобы в повестке сразу об адвокате напоминали...", - написал Исхак Масалиев, поинтересовавшись у адвокатов "самому пойти или ждать надлежаще заполненной повестки?".