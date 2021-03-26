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В убийстве школьного учителя в Оше признался 62-летний мужчина

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- Екатерина Улитина
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В Оше задержан мужчина, подозреваемый в убийстве учителя информатики. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

Подозреваемый был задержан в доме своего знакомого, где он скрывался после дня убийства. Им оказался житель Кара-Сууский района 1958 года рождения. В настоящее время он полностью признал свою вину. Его показания проверяет следствие. Дело расследуется по статье статье 130 ч.2 п.5 "Убийство с целью получения прибыли".

Напомним, 23 марта на улице, недалеко от авторынка в Оше, был найден труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением. Прохожие вызвали милицию. В этот же день выяснилось, что убитый работал в школе учителем информатике, по вечерам подрабатывал частным извозом.


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URL: https://www.vb.kg/398825
Теги:
Ош, убийство, Кыргызстан
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