В правительстве обсудили подготовку спортсменов к летним Олимпийским играм

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков провел заседание организационного комитета: по подготовке спортсменов сборных команд страны к участию в предстоящих комплексных спортивных международных играх в 2021 году; по подготовке и проведению чемпионатов Азии по видам спорта, Кубка Вызова по волейболу и международного марафона Шанхайской организации сотрудничества, которые состоятся на территории Кыргызской Республики в 2021 году.

В ходе заседания была заслушана информация по подготовке спортсменов, финансированию, готовности к проведению на территории страны крупных международных турниров в 2021 году, а также другие актуальные вопросы.

"За годы независимости мы не смогли выиграть олимпийские медали высшей пробы, хотя у нас были хорошие шансы. История кыргызского спорта богата на яркие личности и запоминающиеся на долгие годы победы. Сегодня эту традицию продолжают наши спортсмены. Поэтому мы должны ставить перед собой амбициозные планы – завоевать медали на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в городе Токио. Для этого мы должны создать все условия для подготовки наших спортсменов", - сказал Артем Новиков.

По итогам заседания организационного комитета приняты следующие решения:

- совместно с федерациями по видам спорта обеспечить условия подготовки и участия спортсменов сборных команд по видам спорта к предстоящим летним Олимпийским играм и летним Паралимпийским играм;

- обеспечить своевременное выделение финансовых средств на проведение чемпионата Азии и Океании по дзюдо, международного марафона ШОС, а также для подготовки спортсменов сборных команд по видам спорта к предстоящим летним Олимпийским и Паралимпийским играм;

- внести проект решения об утверждении единовременных денежных вознаграждений для победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр и их тренеров;

- обеспечить проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд Кыргызской Республики в рамках подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм и их участие во всех лицензионных турнирах;

- внести на рассмотрение организационного комитета дизайн (эскиз) парадной и спортивной формы для членов сборных команд Кыргызской Республики по видам спорта для участия на летних Олимпийских и Паралимпийских играх;

- внести предложения по увеличению денежных норм питания для спортсменов и участников спортивно-массовых мероприятий с конкретными расчетами и источниками финансирования.