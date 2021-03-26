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"США и ЕС вмешиваются в дела КР. Это недопустимо"

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- Виктория Гунгер
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По нашим данным, отдельные прозападные СМИ получили деньги на вмешательства в выборы и прорабатывают белорусский сценарий и большая "заворуха"в Кыргызстане. Об этом на конференции "Политические процессы в КР и влияние на них внешнего фактора в контексте предстоящих выборов и проведения референдума по новой Конституции" заявил член КС Турсунбек Акун.

Он напомнил, что прошлой осень политологи предупреждали, что после выборов 5 октября произойдет революция по "белорусскому сценарию".

- Но власти не сделали соответствующих выводов. Сейчас складывается похожая ситуация. Этому подтверждение недавние заявления посла США в КР Дональда Лу относительно отдельных представителей нашей страны. Это грубое вмешательство в дела Кыргызстана, мы не должны допускать, - подчеркнул Турсунбек Акун.

Член КС добавил, что власти должны сделать выводы из этого.

Чтобы раскачка ситуации вокруг избирательного процесса и вмешательства Запада была сведена к минимуму, нужно сделать прозрачной деятельность НПО в КР, считает депутат ЖК Евгения Строкова.

Она напомнила, что когда в прошлом году был поднят этот вопрос в стране было очень много негатива.

- А все потому, что это была подготовка к прошлым выборам из вне. Молодежь раскачивали специально. И какой бы результат не был прошлой осенью, я уверена, людей вывели бы на площадь. Именно такая задача тогда стояла, - сказала Строкова.

Депутат задался вопросом, почему коррупцией обеспокоены имеенно в США.

- Они из Матраимова сделали врага, а Шадиева не выдают. Двойные стандарты? Но все потому, что персоной Матраимова можно манипулировать властью КР.Также не понимаю, столько рьяного недовольства США и ЕС нашей Конституцией. Когда у нас проходят митинги -это борьба за права , а если у них -внутренний терроризм. В ЕС обсуждают нашу Конституцию, но не обсуждают ни одну Конституции из стран ЕС. Опять двойные стандарты. Они даже ситуацией с коронавирусом у нас манипулируют. Хотя она смотрится выгоднее, чем в том же США. Но эти страны хотят предоставить все иначе. И раскачивают ситуацию, - отметила Строкова.

Что касаемо НПО, нам научиться не принимать гранты, на что нам хотят дать, а на брать только на то, что нам нужно.

- Поэтому, государство должно знать, куда направляются деньги, выделенные НПО из других стран, - подчеркнула Строкова.


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URL: https://www.vb.kg/398832
Теги:
посольство, США, Европейский союз, Кыргызстан
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