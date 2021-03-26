Как поднять с колен спорт Кыргызстана

Данные о том, что 25 процентов кыргызстанцев активно занимаются спортом не соответствуют действительности. Регулярно выходят на старты не более 7 процентов граждан нашей страны. В этом твердо убежден новый директор Государственного Агентства по физической культуре и спорту Канат Шабданбаев, а потому он предлагает новую концепцию развития физкультурного движения страны и профессионального спорта.

По его словам, раньше спортивные чиновники жонглировали подобными цифрами, как цирковые артисты кеглями. Если, допустим, 100 человек какого-нибудь конкретного района или учебного заведения ежегодно участвовали в десяти любительских легкоатлетических забегах, то они отправляли на верх данные о том, что на старт выходили 1000 спортсменов-любителей. Случалось, что соревнования проводились лишь на бумаге, а на учебно-тренировочные сборы отправлялись не 30 человек, а 10. В результате 70 процентов выпускников средних школ страдают различными хроническими заболеваниями, у людей с каждым годом возрастает потребность в предоставлении им медицинской помощи, а на международной арене наши сборники, за исключением четырех-пяти человек, выглядят. мягко говоря, неубедительно.

- Скажу больше, - отметил в разговоре с корреспондентом VB.KG Канат Шабданбаев, - во многих наших региональных спортивных школах учебные группы действуют только на бумаге, тренеры, многие из которых не имеют даже высшего образования, получают заработную плату неизвестно за что. В советское время в республике успешно работали 1750 спортивных школ, сейчас только 71, но число кураторов у этих специализированных учебных заведений увеличилось в несколько раз. Государство, как выяснилось, не в состоянии финансировать должным образом СДЮШОР, поэтому 90 процентов их бюджета уходит только на зарплату наставникам, на проведение детских соревнований у спортшкол денег практически не остается. И разве после этого стоит удивляться, что спортсменов международного уровня у нас крайне мало, а последний раз кыргызстанцы становились олимпийскими чемпионами 41 год назад, на Играх в Москве.

И без того скудный бюджет Госагентства расходуется крайне не рационально. Созданные несколько лет назад дирекции по олимпийским, не олимпийским и национальным дисциплинам по сути сразу же стали лишним звеном.

Более того, чиновники как могут противодействуют начинаниям Шабданбаева. К примеру, сейчас пополз слух, что тренеры везут своих подопечных на учебно-тренировочные сборы на свои средства. то есть занимают деньги. "Но этой фейковая информация, - говорит Канат Шабданбаев, - санатории на Иссык-Куле, где проводятся учебно-тренировочные сборы, верят нашим гарантийным письмам. То есть, мы оплатим проживание в них спортсменов после того как нам Минфин откроет финансироваие. Никто из руководителей здравниц не возражает против такой практики. Очевидно. кое-кто из моих подчиненных решил создать мне имидж слабого руководителя. Спросите у руководителей команд по видам борьбы, бокса, легкой атлетики и все они ответят, что сборы и участие в зарубежных турнирах Агентство профинансировало вовремя.

Директор Госагентства Канат Шабданбаев также убежден, такая ситуация в отечественном спорте устраивает чиновников. В сложившихся условиях они без труда находят возможность присваивать себе бюджетные средства. Вариантов осуществления такой порочной практики множество: организация "липовых" сборов и соревнований, всевозможные финансовые фокусы с проведением ремонта спортобъектов, банальные откаты. Кстати, об отношении чиновников к спорту говорит и такой факт: несколько лет назад российский Газпром возвел в Кыргызстане семь спорткомплексов, два из них - Таласе и Кара- Карасу уже нуждаются в ремонте, много инвентаря в них исчезло.

Канат Шабданбаев до назначение на должность директора Госагентства по спорту долгое время возглавлял Государственное предприятие спортсооружений и спортивному обеспечению. Он тогда понимал, что выделяемых денег на давно назревший ремонт нашего старенького Дворца спорта имени Кожомкула никогда не хватит, а потому договорился с одной известной предпринимательской структурой о выделении денег на проведение всех необходимых работ. В результате была проведена реконструкция в концертном зале, обновлен холл. Были у Шабданбаева планы по восстановлению бассейна и Малой арены стадиона имени Долена Омурзакова (б. "Спартак"), но дело в том, что наши законы не позволяют инвесторам вернуть им затраченные средства. Поэтому Шабданбаев надеется на депутатов Жогорку Кенеша, которые устранят эту правовую коллизию.

Директор Госагентства в первые же дни после назначения его на эту должность столкнулся с непониманием его коллег. " Я просил своих подчиненных подготовить проекты по развитию массовых видов спорта, - говорит Канат Шабданбаев, - но мое поручение никто и не собирался выполнять.

Затем Шабданбаев и его единомышленники решили взять инициативу в свои руки. Они задумали проводить ежегодные республиканские соревнования под названиями школьная и студенческая лиги. В них бы команды ВСЕХ средних и высших образовательных учреждений страны круглый год выявляли сильнейших между собой в большом футболе, баскетболе и волейболе. Турниры стартуют в сентябре и добро на их проведение дал первый вице-премьер -министр Артем Новиков.

Если честно, то эти турниры без отмашки замглавы правительства навряд ли бы стали возможны. Их проведение требует немало организационных усилий со стороны спортивных чиновников, а они от этого уже отвыкли.

Но это лишь первый проект Шабданбаева и его единомышленников. Они приступили к разработке Стратегию развития физкультуры и спорта, в которой основную ношу по развития спорта в стране взяли бы на себя спортивные федерации. В принципе такая стратегия уже существует. Ее разработал доктор социологических наук профессор Болот Мотукеев. Коротко о сути его стратегии можно сказать так: спорт и физкультура должны социальным лифтом для кыргызстанцев. Старшеклассники после побед на спартакиадах получали бы возможность поступать на бюджетные отделения вузов, студенты, успешно защищающие честь своего университета, освобождались от оплаты за учебу, чиновники, победившие в ведомственных соревнованиях, быстрее всех продвигались бы по служебной лестнице, спортсмены-военнослужащие получали бы право на досрочную демобилизацию.

Люди, стремящиеся достичь успеха в жизни, стали бы активно заниматься спортом в различных платных секциях. Не нужно здесь пугаться слов "платная секция". Оплата в них будет, по убеждению автора Концепции Болота Мотукеева, минимальная. "Молодежь сейчас, - говорит Мотукеев,- тратит гораздо больше денег на сигареты и алкоголь. Но идем дальше. Спортклубы будут существовать при спортивных федерациях. Вырученных денег хватит и на массовый спорт, и на подготовку атлетов международного уровня. Одним словом, фундаментом развития массового и профессионального спорта в стране должны стать частные клубы и федерации. Роль Госагентства сводится к разработке нормативных документов и поддержке спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. "Концепцию Болота Мотукева мы обязательно возьмем за основу, - говорит Канат Шабданбаев, - и будем поэтапно ее реализовывать. А тех, кто будет и дальше нам создавать проблемы, ... попросим их нам не мешать.