"Противники новой Конституции занимаются подменой фактов и фальсификацией"

Новая Конституция отличается от предыдущих тем, что защищает именно интересы народа. Об этом на конференции "Политические процессы в КР и влияние на них внешнего фактора в контексте предстоящих выборов и проведения референдума по новой Конституции" член КС Мурат Иманкулов.

По его словам, те, кто говорит обратное, фальсифицируют факты.

- Напротив, она отстаивает национальные ценности и традиции. Тем более, когда за годы независимости накопилось много проблем. Однако противники новой Конституции занимаются подменой понятий, критикуют ее даже толком не изучив. Хотя разрабатывая ее, мы как раз учитывали именно чаяния и приоритеты кыргызстанцев, - подчеркнул Иманкулов.