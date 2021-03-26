Минздрав КР закупил на донорские средства аппараты ИВЛ на $1,2 млн дороже

Выявлена коррупционная схема в Министерстве здравоохранения при проведении закупок медицинских изделий в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по демонтажу устойчивых коррупционных проявлений в системе здравоохранения, выявлены систематические факты закупок медицинских изделий по заведомо завышенным ценам в период пандемии коронавирусной инфекции.

Установлено, что в мае 2020 года Министерством здравоохранения КР по линии поступивших международных грантов и кредитных средств были закуплены 67 аппаратов ИВЛ на общую сумму 1,8 млн долларов США, при этом их фактическая рыночная стоимость составляла не более 600 тыс долларов США. К примеру, были приобретены 40 шт. аппаратов ИВЛ по 30 тыс. долларов США, когда как их стоимость по базе данных Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР составляла 7900 долларов США.

Кроме того, в сентябре 2020 года Минздравом были закуплены 27 шт. ИВЛ (детские) по стоимости 25 тыс. долларов США, когда как их рыночная стоимость не превышала 10 тыс. долларов США.

Аналогичная ситуация наблюдается при поставке в медицинские учреждения аппаратов дыхательной поддержки (концентраторов) и функциональных кроватей.

По данному факту в рамках зарегистрированного дела досудебного производства по ст. 319 (Коррупция) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.