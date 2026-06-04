Goal назвал топ-10 лучших футболистов Европы

Авторитетный футбольный портал Goal опубликовал итоговый рейтинг десяти лучших игроков Европы в сезоне-2025/2026.

Лидером списка стал нападающий "Баварии" Гарри Кейн, который также гарантировал себе престижную награду "Золотая бутса" по итогам футбольного года. Вторую позицию в рейтинге занял еще один представитель мюнхенского клуба - вингер Майкл Олисе, выдавший мощнейший сезон.

Тройку сильнейших замкнул юный лидер "Барселоны" Ламин Ямаль, а на четвертом месте расположился форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. Пятерку лучших замкнул полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс.

В топ-10 также вошли Усман Дембеле ("ПСЖ"), Луис Диас ("Ливерпуль"), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") и Витинья ("ПСЖ"), представляющие ведущие клубы континента.

Напомним, что рейтинг был сформирован сразу после завершения главных европейских клубных турниров, включая финал Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "ПСЖ", который прошел 30 мая в Будапеште.