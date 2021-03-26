Ташиев: На кыргызско-узбекской границе больше нет спорных участков

Накануне, 25 марта, правительственные группы Кыргызстана и Узбекистана подписали протокол о согласовании линии государственной границы. Об этом на пресс-конференции рассказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

- Между кыргызской и узбекской сторонами больше спорных участков не будет. Все участки являются либо кыргызскими, либо узбекскими, - сказал Камчыбек Ташиев.

Он подчеркнул, что подписание протокола состоялось после переговоров президентов Садыра Жапарова и Шавката Мирзиёева.

- Переговоры были непростыми и продолжались до глубокой ночи. Для Кыргызстана и Узбекистана важен каждый метр земли, поэтому легких решений не было. Но было понимание, что мы не враги друг другу, а партнеры и проигравших в этой ситуации не должно быть, - сказал Ташиев.

Он отметил, что протокол предусматривает процедуру взаимообмена территориями.

- Недовольных среди населения не должно быть. Все кыргызские спорные территории и населенные пункты мы описали на кыргызскую сторону, - сказал Камчыбек Ташиев.

Он также подчеркнул, что были учтены интересы населения двух республик при распределении водных ресурсов.

Глава ГКНБ отметил, что после подписания протокола начнется работа госорганов республики по демаркации линии государственной границы. В течение трех месяцев будет подготовлен договор для подписания главами государств. После этого документ должен быть ратифицирован в Жогорку Кенеше.