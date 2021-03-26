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Украина признала Россию военным противником

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Украина считает Россию военным противником, говорится в утвержденной накануне стратегии безопасности страны.

В документе сказано, что Москва угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь помешать европейской и евроатлантической интеграции и восстановить свое влияние.

По мнению авторов стратегии, проводимая Россией внешняя политика может привести "к дальнейшей эскалации вооруженной агрессии против Украины и спровоцировать международный вооруженный конфликт в Европе".

Также документ предусматривает прекращение "российской оккупации".

Отношения Москвы и Киева ухудшились семь лет назад после госпереворота на Украине, когда возникли самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а Крым вернулся в состав России. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми: Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/398843
Теги:
Россия, Украина
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