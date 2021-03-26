В Узбекистане чиновник за отказ от взятки получил премию и путевку

Сотрудник отдела кадастра в Ташкентской области, который отказался от взятки, получил премию в размере 10 миллионов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Заместитель руководителя частного предприятия предложил начальнику отдела кадастра и землеустройства Зангиатинского района взятку в размере 1000 долларов за утверждение топографических фотографий земельной площади, выделенной для строительства парника.

При этом сам начальник отдела кадастра заранее оповестил правоохранительные органы о предложенной ему взятке.

"С учётом активного участия в разоблачении незаконных действий гражданина, руководство кадастрового агентства поощрило сотрудника премией в размере 10 миллионов сумов и путёвкой на двоих в санаторий "Ханабад", – отметили в департаменте.