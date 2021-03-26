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Ташкент закупит 50 электробусов для жителей столицы

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"Тошшахартрансхизмат" подготовил проект по закупке 50 электробусов для столицы, из которых 20 планируется приобрести до конца года, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Начальника отдела проектов, внешних связей и инвестиций "Тошшахартрансхизмат" Шахбоза Гафурова.

"Да, по плану развития предполагается обновление автопарков "Тошшахартрансхизмат". Мы уже подготовили техническо-экономический расчет на госзакупку 20 единиц электробусов для Ташкента. Конкурсные торги запланированы на апрель, желающих участвовать в них много. Думаю, к концу года мы начнем вводить их в эксплуатацию. Кроме того, в дальнейшем планируется закупить еще 30 электробусов большой вместимости, предложение подготовлено и внесено на рассмотрение", – отметил он.

По проекту Bus Rapid Transit (BRT) будет приобретено 23 единицы 17-18 метровых и затем 6 штук 24-метровых скоростных автобусов.

Напомним, что в октябре прошлого года был обнародован проект постановления Кабмина, в рамках которого хокимият Ташкента до конца 2023 года планировал закупить 300 электробусов. Закупки автобусов должны были начаться в 2021 году и каждый год администрация была намерена приобретать по 100 единиц техники. Однако в эти планы внес свои коррективы коронавирус.


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URL: https://www.vb.kg/398845
Теги:
Узбекистан, общественный транспорт
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