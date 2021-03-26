Ташкент закупит 50 электробусов для жителей столицы

"Тошшахартрансхизмат" подготовил проект по закупке 50 электробусов для столицы, из которых 20 планируется приобрести до конца года, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Начальника отдела проектов, внешних связей и инвестиций "Тошшахартрансхизмат" Шахбоза Гафурова.

"Да, по плану развития предполагается обновление автопарков "Тошшахартрансхизмат". Мы уже подготовили техническо-экономический расчет на госзакупку 20 единиц электробусов для Ташкента. Конкурсные торги запланированы на апрель, желающих участвовать в них много. Думаю, к концу года мы начнем вводить их в эксплуатацию. Кроме того, в дальнейшем планируется закупить еще 30 электробусов большой вместимости, предложение подготовлено и внесено на рассмотрение", – отметил он.

По проекту Bus Rapid Transit (BRT) будет приобретено 23 единицы 17-18 метровых и затем 6 штук 24-метровых скоростных автобусов.

Напомним, что в октябре прошлого года был обнародован проект постановления Кабмина, в рамках которого хокимият Ташкента до конца 2023 года планировал закупить 300 электробусов. Закупки автобусов должны были начаться в 2021 году и каждый год администрация была намерена приобретать по 100 единиц техники. Однако в эти планы внес свои коррективы коронавирус.