Для граждан Узбекистана и Кыргызстана упростят въезд в анклав Сох

Для граждан Кыргызстана и Узбекистана алгоритм пересечения границ для въезда в узбекский анклав Сох станет проще. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции по итогам своего визита в Ташкент.

- Стороны договрились открыть с 1 апреля 2021 года контрольно-пропускные пункты Кайтпас и Отукчу для передвижения лиц, автомашин и пассажирских микроавтобусов до 20 посадочных мест для проезда в анклав Сох. На грузовые автомашины эта договоренность не распространяется, - сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ попросил журналистов и население не путать понятия "транспортный коридор" и "КПП".

- В нашем случае транспортного коридора не будет. Это дорога на которой будут работать КПП двух республик. Осуществлять контроль за пересечением границы будут сотрудники погранведомств двух стран, - сказал Ташиев.

При этом он отметил, что после открытия дополнительных КПП пересечение границы для граждан Кыргызстана и Узбекистана при въезде в Сох упростится.

Напомним, сегодня Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан достигли договоренностей по всем спорным участкам госграницы.