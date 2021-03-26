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Для граждан Узбекистана и Кыргызстана упростят въезд в анклав Сох

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- Екатерина Улитина
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Для граждан Кыргызстана и Узбекистана алгоритм пересечения границ для въезда в узбекский анклав Сох станет проще. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на пресс-конференции по итогам своего визита в Ташкент.

- Стороны договрились открыть с 1 апреля 2021 года контрольно-пропускные пункты Кайтпас и Отукчу для передвижения лиц, автомашин и пассажирских микроавтобусов до 20 посадочных мест для проезда в анклав Сох. На грузовые автомашины эта договоренность не распространяется, - сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ попросил журналистов и население не путать понятия "транспортный коридор" и "КПП".

- В нашем случае транспортного коридора не будет. Это дорога на которой будут работать КПП двух республик. Осуществлять контроль за пересечением границы будут сотрудники погранведомств двух стран, - сказал Ташиев.

При этом он отметил, что после открытия дополнительных КПП пересечение границы для граждан Кыргызстана и Узбекистана при въезде в Сох упростится.

Напомним, сегодня Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргызстан и Узбекистан достигли договоренностей по всем спорным участкам госграницы.


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URL: https://www.vb.kg/398846
Теги:
граница, Узбекистан, анклав, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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