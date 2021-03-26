Германия ужесточила правила въезда для путешественников

С 28 марта Германия ужесточает правила въезда, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Вестник АТОР.

Как пишет издание, с 28 марта по 12 мая перед отлетом авиапассажиры, вне зависимости от страны отправления и гражданства, будут обязаны предъявить перевозчику справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. В противном случае путешественника не допустят к посадке.

Ранее от прибывающих из Казахстана требовалось предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус в орган здравоохранения в течение 48 часов после въезда в Германию.

Въезд в Германию разрешен для граждан Казахстана только в исключительных случаях (рождение ребенка, свадьбы, похороны, помощь в случае тяжелого заболевания) и только для близких родственников: супруга, несовершеннолетних детей или родителей несовершеннолетних детей.

Путешественнику будет необходимо зарегистрироваться на сайте до прибытия в Германию и иметь при себе подтверждение регистрации при въезде в страну.

Те, кто находился в Казахстане более 10 дней и теперь планирует полететь в Германию, обязаны будут пройти десятидневный карантин сразу после въезда в страну. Не ранее чем через пять дней человек может сдать ПЦР-тест на коронавирус и, получив отрицательный результат анализа, завершить самоизоляцию.