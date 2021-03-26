Оппозиционные силы вводят общество в заблуждение критикой новой Конституции

Критика, которая идет в отношении новой Конституции, необоснованная и носит популистский характер. Более того, никаких аргументов, у высказывающихся против новой редакции, нет. Муссируют тему оппозиционно настроенные силы, которые специально вводят общество в заблуждение. То, что после принятия Основного закона в стране начнется единоличное правление и тоталитаризм, в корне неверно. Об этом VB.KG сообщил общественный деятель Асылбек Анарбаев.

Он напомнил, что после 2010 года у нас была президентско-парламентская форма правления, и она показала свою несостоятельность.

- В действительности же без оглядки на бывшие власти и президента страны ничего не решалось. Хотя парламент должен был исполнять свои функциональные обязанности, как законодательный орган. Вместо этого они разделили республику по коалициям и фракциям, занимались функциями отдела кадров, исполняя роль назначенцев. По крайней мере, большинство из них. Хотя должны - законодательством. При этом большая часть министерств сами писали законопроекты и направляли их на рассмотрение в ЖК. То есть, на деле законотворчеством депутаты практически самостоятельно не занимались, - подчеркнул Анарбаев.

Общественный деятель объяснил, что выступает за новую редакцию Конституции, так как в ней будет четко прописана личная ответственность президента.

- Раньше при действующей Конституции власти избегали всяческой ответственности за свои решения и их отсутствие, начиная от главы государства, парламента и членов правительства до простых чиновников. В итоге это выливалось в хаос в государстве. Сейчас же Садыр Жапаров открыто говорит, что дайте возможность, и я возьму всю ответственность на себя за реформы, а если не справлюсь, то спросите с тоже меня. То есть, ответственность лежит на одном человеке. Я лично не считаю это узурпацией, а исключительно положительным аспектом. Тем более, пандемия наглядно показала, как власть умеет увиливать от ответственности, - сказал Анарбаев.

Общественный деятель напомнил, что фактическая цель революций – смена конституционного строя.

- И сейчас действующая власть к этому идет, чтобы полностью упразднить прежнюю, не удовлетворившую нужды народа форму правления. А для этого необходимо создать новую. Поэтому, долг каждого гражданина сделать свой выбор ради страны. Ведь мы ратуем за процветание Кыргызстана и достойное будущее нашего государства. Да и будущим поколениям необходимо создать прочный фундамент. Тот, что строили 30 лет, никуда не годен. К тому же, у нас закон допускает, чтобы в последующем в Конституцию вносили дополнения и изменения. Поэтому, новый Основной закон будет дорабатываться, а значит, ажиотажа из этого делать не стоит, - добавил Асылбек Анарбаев.