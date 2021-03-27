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Какова вероятность опасных для цветущих деревьев апрельских заморозков?

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- Александр Тузов
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По данным более чем 120–летних метеонаблюдений, вероятность опасных для садовых растений заморозков в Чуйской долине всегда остается высокой. Весенние заморозки обычно прекращаются только в середине апреля.

Согласно ориентировочному прогнозу "Кыргызгидромета" на апрель, в Баткенской, Джалал–Абадской, Ошской и Таласской областях температура воздуха ожидается выше нормы. В остальных регионах она не превысит средних значений. Причем во всех регионах количество осадков будет в пределах нормы. И - высока опасность заморозков.

Чуйская и Таласская области. Среднемесячная температура +10...+13 градусов, в предгорных районах и в Кеминской долине 6–8 тепла. По ночам от 0...+5 до +8...+13, днем от +13...+18 до +23...+28, в отдельные дни возможно понижение до +4...+9. В Кеминской долине и в предгорьях ночью преимущественно 0...+5, днем от +10...+15 до +19...+24.

В отдельные ночи и по утрам возможны заморозки: в долинной зоне до –1...–3, в предгорных районах до –3...–5. Вероятность заморозков такой интенсивности - 40– 70 процентов.

Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области. Среднемесячная температура +14...+16 градусов, в предгорных районах +9...+14, днем от +13...+18 до +24...+29. В предгорных районах ночью от +1...+6 до +8...+13, днем от +11...+16 до +18...+23. В Токтогульском районе по ночам от +1...+6 до +7...+12, днем от +11...:+16 до +21...+26. В отдельные ночи и по утрам в долинной зоне возможны заморозки до 0...–2, в предгорных районах до –2...–4. Вероятность заморозков –20–40 процентов.

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Иссык-Кульская область. Среднемесячная температура - 6 -8 градусов выше нуля. Ночью от 0...–5 до +3...+8, днем от +7...+12 до +15...+20, временами возможно понижение температуры до +1...+6.

Нарынская область. Среднемесячная температура +7...+9 градусов. Ночью –1...–6 до +2...+7, днем от +11...+16 до +18...+23, в отдельные дни возможно понижение до +3...+8.

метеорологический экскурс

Средняя продолжительность солнечного сияния в Бишкеке в апреле на 45 часов больше, чем в марте: 202 часа. Долгота дня к концу месяца на широте столицы увеличивается еще на 1 час 20 минут и составит 30 апреля ровно 14 часов.

Аномально теплым в столице оказалось 18 апреля 1946 года, воздух прогрелся до 34,7 градуса. А вот 9 апреля 1960–го во Фрунзе было минус 12,3 градуса.

Интересно, что в Бишкеке обычно максимум осадков именно в апреле - 70 миллиметров. Это почти вдвое больше, чем в среднем в каждом месяце.


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URL: https://www.vb.kg/398857
Теги:
Баткенская область, Джалал-Абадская область, Иссык-Кульская область, Нарынская область, Ошская область, Таласская область, Чуйская область, Бишкек, прогноз погоды
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