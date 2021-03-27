Кыргызстан расширит экономическое сотрудничество с Уралом

Продвижение продукции Кыргызстана на рынки Свердловской области стало ключевой темой переговоров между заинтересованными представителями обеих сторон. Участниками переговоров, состоявшихся в формате видеоконференции, стали представители МИД и КР Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций при Министерстве экономики и финансов республики, Торгово-промышленной палаты КР и Уральской ТПП, а также генерального консульства КР в Екатеринбурге.

Как сообщили в этом дипучреждении, которое и инициировало данный диалог, обсуждался широкий круг вопросов, представляющих обоюдный интерес. В том числе - развитие взаимной торговли и поставок продукции, возможности создания Торгового дома Кыргызстана в Екатеринбурге и Торгового дома Урала в Бишкеке, участия компаний сторон в бизнес-миссиях, выставках-ярмарках на территории друг друга, сотрудничество предприятий легкой промышленности, Речь шла и подготовке деловой части запланированной на нынешний год очередной межрегиональной кыргызско-российской конференции в Екатеринбурге

Своим предложениями поделились вице-президент ТПП Кыргызстана Эльмира Батаева, президент Уральской ТПП Андрей Беседин, генеральный консул КР Руслан Бийбосунов и другие участники переговоров. Обе палаты определи ответственных лиц для дальнейшей проработки рассмотренных вопросов. Также достигнута предварительная договоренность об организации в ближайшие месяцы бизнес-миссии кыргызских компаний в Свердловскую область, о проведении ярмарки товаропроизводителей.

Следует отметить, что с начала года это уже не первое мероприятие соответствующей направленности, проходящее с участием генконсульства КР в Екатеринбурге. Так, аналогичной проблематике был посвящен и организованный недавно в Бишкеке круглый стол, который собрал кыргызских товаропроизводителей, заинтересованных в экспорте своей продукции в Россию и, в частности, в ее Уральский регион.

Сотрудничество с ним осуществляется на основе кыргызско-свердловского межправительственного соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, заключенного 28 марта 2019 года в Бишкеке. Действует также двусторонняя межправкомиссия по координации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, его перспективы рассматриваются на встречах сотрудников генконсульства с представителями руководства области вплоть до ее губернатора.

А на днях правительство Кыргызской Республики (распоряжение от 17 марта 2021 года) наградило губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева своей Почетной грамотой – "за значительный вклад в развитие кыргызско-российского межрегионального торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией".