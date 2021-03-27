Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 99.52 - 101.02

Кыргызстан расширит экономическое сотрудничество с Уралом

258  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Продвижение продукции Кыргызстана на рынки Свердловской области стало ключевой темой переговоров между заинтересованными представителями обеих сторон. Участниками переговоров, состоявшихся в формате видеоконференции, стали представители МИД и КР Государственного агентства по продвижению и защите инвестиций при Министерстве экономики и финансов республики, Торгово-промышленной палаты КР и Уральской ТПП, а также генерального консульства КР в Екатеринбурге.

Как сообщили в этом дипучреждении, которое и инициировало данный диалог, обсуждался широкий круг вопросов, представляющих обоюдный интерес. В том числе - развитие взаимной торговли и поставок продукции, возможности создания Торгового дома Кыргызстана в Екатеринбурге и Торгового дома Урала в Бишкеке, участия компаний сторон в бизнес-миссиях, выставках-ярмарках на территории друг друга, сотрудничество предприятий легкой промышленности, Речь шла и подготовке деловой части запланированной на нынешний год очередной межрегиональной кыргызско-российской конференции в Екатеринбурге

Своим предложениями поделились вице-президент ТПП Кыргызстана Эльмира Батаева, президент Уральской ТПП Андрей Беседин, генеральный консул КР Руслан Бийбосунов и другие участники переговоров. Обе палаты определи ответственных лиц для дальнейшей проработки рассмотренных вопросов. Также достигнута предварительная договоренность об организации в ближайшие месяцы бизнес-миссии кыргызских компаний в Свердловскую область, о проведении ярмарки товаропроизводителей.

Следует отметить, что с начала года это уже не первое мероприятие соответствующей направленности, проходящее с участием генконсульства КР в Екатеринбурге. Так, аналогичной проблематике был посвящен и организованный недавно в Бишкеке круглый стол, который собрал кыргызских товаропроизводителей, заинтересованных в экспорте своей продукции в Россию и, в частности, в ее Уральский регион.

Сотрудничество с ним осуществляется на основе кыргызско-свердловского межправительственного соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, заключенного 28 марта 2019 года в Бишкеке. Действует также двусторонняя межправкомиссия по координации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, его перспективы рассматриваются на встречах сотрудников генконсульства с представителями руководства области вплоть до ее губернатора.

А на днях правительство Кыргызской Республики (распоряжение от 17 марта 2021 года) наградило губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева своей Почетной грамотой – "за значительный вклад в развитие кыргызско-российского межрегионального торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398858
Теги:
торговля, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  