"Идет открытое давление на власть Кыргызстана со стороны Госдепа США"

США в лице своего дипломатического ведомства позиционирует себя против политических перемен, которые стали происходить при Садыре Жапарове. Еще на момент, когда он был только кандидатом в президенты, они заявляли, что не принимают реформу Конституции. Хотя дипломатическое ведомство в этом плане должно показывать особую политкорректность. Об этом в рамках конференции "Политические процессы в Кыргызстане и влияние на них внешнего фактора в контексте предстоящих выборов и проведения референдума по новой Конституции" заявил политолог Игорь Шестаков.

По его словам, в настоящее время все маски сброшены.

- Мы видим открытое давление на нынешнюю власть. Все это связано с тем, что Вашингтон с приходом Байдена активизирует внешнеполитические процессы. Это, по сути, новый этап холодной войны. Пока она идет в информационном поле, но Вашингтон однозначно будет проектировать здесь сценарии, которые можно будет сравнивать с теми, что происходили в 2013-2014 годом на Украине. Тем более, что США четко расставило акценты, записав в ряд врагов Москву и Пекин. Кыргызстан, который имеет союзнические отношения с Россией и дружественные отношения с Китаем, в том числе, в рамках ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, будет рассматриваться как полигон для разыгрывания определенных геополитических моделей. Затем они будут перенесены на постсоветское пространство для тех стран, которые сотрудничают с РФ и КНР. Как, например, в Белоруссии, - подчеркнул Шестаков.

Политолог отметил, что нынешний год – год трех выборов, изменения Конституции плюс тяжелейшая социально-экономическая ситуация.

- Эти все факторы негативно влияют на внутреннюю общественно-политическую ситуацию. Поэтому, давление со стороны внешних игроков будет на Кыргызстан также беспрецедентное. И, надо сказать, такое мнение высказывает большинство экспертов на нашем круглом столе, - добавил Игорь Шестаков.

Разделяет точку зрения об открытом давлении Запада на политические процессы в Кыргызстане и общественный деятель Асылбек Анарбаев.

По его словам, муссируется критика вокруг новой редакции Основного закона определенными представителями неспроста.

- По неподтвержденной информации, недавно Посольство США получило некий денежный транш в размере 60 млн долларов. И сейчас прозападно настроенные СМИ и представители НПО этот заказ отрабатывают. В любом случае идет откровенное вмешательство в дела страны. Они, прикрываясь демократией, пытаются оказывать давление на суверенные государства и их решения. Скорее всего, это связано с пророссийским курсом нашей страны, который очень не нравится новой администрации США. Поэтому, уверен, что геополитическая турбулентность в нашей стране только активизируется в ближайшее время, - пояснил Анарбаев.

Отметим, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".