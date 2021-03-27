Новиков: Ограничительные меры в стране пока вводиться не будут

Ограничительные меры в стране пока вводиться не будут, но в общественных местах, местах массового скопления людей будут усилены санитарные нормы безопасности. Такое поручение дал первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков на заседании Республиканского оперативного штаба местным органам власти и профильным службам.

Дальнейшие меры будут применяться местными органами власти в зависимости от уровня эпидемиологической ситуации в регионе.

Он подчеркнул, что Министерство здравоохранения и социального развития должно на постоянной основе проводить мониторинг готовности медицинских учреждений к возможному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, в соседних странах ввели ограничительные меры. Наши организации здравоохранения на всех уровнях должны быть в полной готовности к росту заболеваемости граждан. Я хочу отметить недостаточную работу Министерства здравоохранения по исполнению ряда важных поручений Республиканского штаба. Ведомство в первую очередь должно держать под особым контролем проводимую работу по обеспеченности медицинских учреждений медикаментами, СИЗами, оборудованием, по функционированию системы подачи жидкого кислорода. Этот анализ должен проводиться на регулярной основе в разрезе каждой организации здравоохранения. Это ваша ежедневная работа. Обязательно, чтобы штаб вам давал такие поручения? Я прошу каждого руководителя помнить об ответственности, не должно быть попустительского отношения. Делайте выводы из ошибок, допущенных в прошлом году в разгар вспышки пандемии!", - сказал Артём Новиков.

Он подчеркнул, что во всех учреждениях, закрытых помещениях независимо от формы собственности необходимо обязательное соблюдение масочного режима.

"Мы обеспечим граждан лекарствами, койками, медицинскими специалистами, но каждый гражданин должен проявить сознательность и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - сказал первый вице-премьер-министр.

По итогам заседания штаба дан ряд поручений.

Министерству здравоохранения и социального развития на ежедневной основе поручено передавать полномочным представителям Правительства в областях, мэриям городов Бишкек и Ош информацию по прибывающим на территорию Кыргызской Республики гражданам из-за рубежа в целях дальнейшего медицинского наблюдения за ними.

Также ведомству поручено в течение недели провести анализ каждого медицинского учреждения, включая ФАПы, на предмет наличия лекарств, готовности медицинских специалистов, кислородных концентраторов и другого оборудования, необходимого для лечения коронавирусной инфекции, а также запаса лекарств на случай усугубления других хронических заболеваний у граждан.

До 30 марта поручено внести изменения в план пошаговых действий по предотвращению распространения COVID-19 и готовности к третьей волне и внести документ на утверждение штаба.

В течение 3 дней необходимо обеспечить доставку лекарств из Фонда государственных материальных резервов до каждой больницы.

Полномочным представителям Правительства в областях, мэриям городов Бишкек и Ош поручено усилить контроль за лицами, обращающимися с подозрением на COVID-19, и при необходимости принимать оперативные меры по госпитализации и лечении в стационарах.

Профильным службам поручено обеспечить готовность стационаров для оперативного развертывания коечного фонда, при необходимости.