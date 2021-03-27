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Улукбек Марипов в Ташкенте встретился с президентом РУз Шавкатом Мирзиёевым

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- Оксана Гут
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Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В ходе встречи президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокое удовлетворение последовательным укреплениям кыргызско-узбекских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также набирающим обороты взаимовыгодному сотрудничеству во всех секторах.

Премьер-министр Улукбек Марипов поблагодарил президента Узбекистана за теплый прием и передал приветствие и наилучшие пожелания от президента страны Садыра Жапарова.

"Доверительный диалог на уровне глав государств двух братских стран позволил вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень, наполнив конкретным практическим содержанием", - сказал премьер-министр.

Улукбек Марипов подчеркнул, что заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан, проводимое на уровне глав правительств, является эффективным механизмом продвижения перспективных проектов в сфере торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и других направлениях.

Улукбек Марипов с удовлетворением отметил итоги Межправительственной комиссии и подчеркнул готовность Кыргызской Республики к реализации совместных практических мер по расширению полномасштабного и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/398870
Теги:
правительство, Узбекистан, сотрудничество, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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