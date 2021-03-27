Где в Кыргызстане самая дешевая мука. Данные Нацстаткома

Розничные цены на муку в среднем за год повысились на 12 процентов. Таковы данные Нацстаткома КР.

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально

значимые продукты, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что по состоянию на 25 марта 2021 года цены на пшеничную муку высшего сорта в среднем по республике составили 48,45 сомов за кг и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 13,2 процента. А цены на муку пшеничную первого сорта, соответственно составили 38,97 сомов за кг и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 10,8 процента.

При этом, максимальные розничные цены на муку высшего сорта сложились в городах Ош

(61,11 сома за кг), Ноокат (56,82 сома за кг), Балыкчы (55,54 сома за кг), минимальные цены на нее зафиксированы в городах Кербен (40,10 сома за кг), Узген (42,99 сома за кг) и селе Чаек (43 сома за кг).

Розничные цены на муку первого сорта превысили среднереспубликанский показатель в городах

Ноокат (46,61 сома за кг), Балыкчы (45 сома за кг) и Токтогул (45,00 сома за кг), а минимальные

цены на неё наблюдались в городах Узген (34,73 сома за кг), Нарын (35,91 сома за кг) и селе Чаек (36 сома за кг).

Наибольший рост цен на муку высшего сорта по сравнению с аналогичной датой прошлого года

зафиксирован в селах Покровка – в 1,4 раза, Чаек – в 1,2 раза, в городах Джалал-Абад - на 16,4 процента, Токтогул – на 8,9 процента, на муку первого сорта в селе Чаек – на 24,1 процента, в городах Балыкчы – на 18,4 процента и Исфана - на 15,2 процента.