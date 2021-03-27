Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 99.52 - 101.02

Где в Кыргызстане самая дешевая мука. Данные Нацстаткома

69  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Розничные цены на муку в среднем за год повысились на 12 процентов. Таковы данные Нацстаткома КР.

Результаты ежедневного мониторинга средних потребительских цен на основные социально

значимые продукты, проводимого Нацстаткомом по 18 населенным пунктам республики, показали, что по состоянию на 25 марта 2021 года цены на пшеничную муку высшего сорта в среднем по республике составили 48,45 сомов за кг и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 13,2 процента. А цены на муку пшеничную первого сорта, соответственно составили 38,97 сомов за кг и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 10,8 процента.

При этом, максимальные розничные цены на муку высшего сорта сложились в городах Ош

(61,11 сома за кг), Ноокат (56,82 сома за кг), Балыкчы (55,54 сома за кг), минимальные цены на нее зафиксированы в городах Кербен (40,10 сома за кг), Узген (42,99 сома за кг) и селе Чаек (43 сома за кг).

Розничные цены на муку первого сорта превысили среднереспубликанский показатель в городах

Ноокат (46,61 сома за кг), Балыкчы (45 сома за кг) и Токтогул (45,00 сома за кг), а минимальные

цены на неё наблюдались в городах Узген (34,73 сома за кг), Нарын (35,91 сома за кг) и селе Чаек (36 сома за кг).

Наибольший рост цен на муку высшего сорта по сравнению с аналогичной датой прошлого года

зафиксирован в селах Покровка – в 1,4 раза, Чаек – в 1,2 раза, в городах Джалал-Абад - на 16,4 процента, Токтогул – на 8,9 процента, на муку первого сорта в селе Чаек – на 24,1 процента, в городах Балыкчы – на 18,4 процента и Исфана - на 15,2 процента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/398871
Теги:
Нацстатком, цены, мука, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  