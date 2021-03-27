Президент высадил деревья в поддержку активизации участия женщин на выборах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 марта, принял участие в мероприятии в поддержку активизации участия женщин страны на выборах в местные кенеши.

В мероприятии под девизом "Развиваем вместе Кыргызстан!" приняли участие председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова и Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман.

В своем выступлении глава государства отметил важность проводимого мероприятия, символизирующего равные возможности граждан по участию в политической жизни страны.

Президент выразил уверенность в том, что практическое применение 30%-ной квоты приведет к увеличению количества женщин в айыльных кенешах, а в результате можно будет обеспечить гендерное равенство при принятии решений на местах.

Садыр Жапаров особо подчеркнул, что поддержка женщин на всех уровнях государственного управления является одним из ключевых факторов успешного развития страны.

Он выразил готовность поддерживать стремление женщин заботиться не только о семье, но и о благосостоянии регионов, добавив, что они действительно могут способствовать социально-экономическому процветанию областей.

Президент заметил, что в истории кыргызского народа всегда с уважением относились к женщинам и их правам, чему свидетельствуют примеры Курманжан датки и Кыз Сайкал, которые даже возглавляли войска наравне с мужчинами. По его словам, выделение квот означает, что народ не забыл свою историю и продолжает сохранять права и проявляет уважение к женщинам.

Глава государства выразил надежду, что высаженные сегодня саженцы будут стремительно расти вместе с бурным развитием регионов страны.

Также Садыр Жапаров поблагодарил международных партнеров, таких как ООН, ОБСЕ, правительства Германии, Кореи, России, США, Турции, Швейцарии, Японии и других, за поддержку усилий кыргызской стороны по расширению инклюзивности избирательного процесса.

Президент вместе с представителями дипломатического корпуса высадили деревья в столичном парке "Ынтымак" в поддержку активизации участия женщин на выборах в местные кенеши.

Отметим, что согласно Закону "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей" гарантируется 30% резервирование мест за женщинами на выборах депутатов айыльных кенешей. 11 апреля текущего года состоятся выборы в местные кенеши, из 7560 мест 2943 мандата будут предоставлены женщинам.