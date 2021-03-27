"Все эти годы мы жили чужими матрицами. Поэтому, Конституцию надо менять"

Конституцию надо менять обязательно. 30 лет мы прожили по либерально-рыночной модели общества, которая привела к кризису. Об этом в рамках конференции "Политические процессы в Кыргызстане и влияние на них внешнего фактора в контексте предстоящих выборов и проведения референдума по новой Конституции" заявил эксперт по безопасности Таалайбек Джумадылов.

По его словам, этот кризис проявился почти везде: в управлении, деиндустриализации в сфере экономики, потерей высокотехнологичности сельского хозяйства.

- Все эти годы мы жили чужими матрицами и навязанными нам ценностями. Поэтому, эту Конституцию надо поменять. Но делать это надо соблюдением всех правил и процедур. Я считаю, главный вопрос не в том, какая у нас будет Конституция, а кто и как ей будет пользоваться,- подчеркнул Джумадылов.

Отметим, конференция организована Клубом региональных экспертов "Пикир".