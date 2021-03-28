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Весна: бородачи прилетели - на почтовые марки Кыргызстана

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- Александр Тузов
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Государственная служба цифрового развития при Правительстве Кыргызской Республики (так недавно переименован-преобразован Госкомитет информационных технологий и связи КР) вводит в обращение 31 марта почтовую марку Kyrgyz Express Post "Птица года. Бородач".

Бородач (официальное международное название - Gypaetus barbatus) из семейства ястребиных - крупная хищная птица, обладающая характерным обликом: под клювом у нее пучок черных перьев, образующих как бы "бородку". Бородачи выполняют важную функцию в экологическом балансе природы: питаясь падалью, выполняют роль санитаров.

В Кыргызстане бородач распространен повсеместно на открытых скалистых участках гор, обычно на высотах от 2000 до 4500 метров над уровнем моря. Это одна из наиболее высоко проникающих в горы хищных птиц. Бородачей увы, становится все меньше. Они занесены в Красную книгу Кыргызстана, а также в Международную Красную книгу.

К данной марке KEP выпускает также почтовую карточку для изготовления картмаксимума.

Новая марка номиналом в 175 сомов выпускается в малых листах по 5 штук плюс 1 купон. Тираж марки 5 000 штук. Марки отпечатаны в типографии Nova Imprim в столице Молдовы Кишиневе. Дизайнер марки, конверта первого дня и картмаксимума - молдавская художница Дарья Майер.

В день ввода марки в обращение в почтовом офисе Kyrgyz Express Post на улице Усенбаева организовывают специальное гашение на официальных конвертах первого дня.


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URL: https://www.vb.kg/398878
Теги:
Красная книга, Молдова, экология, информационные технологии, художник, Кыргызстан
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