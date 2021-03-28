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В Бишкеке мужчина застрял под железным контейнером. Пришлось вызывать МЧС

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- Оксана Гут
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В Бишкеке мужчина оказался "в плену" железного контейнера. Пришлось вызывать на помощь спасателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вызов в службу спасения поступил сегодня в 8:30 часов. Сообщалось, что в г. Бишкек по ул. Термечикова мужчина не может вытащить голову из-под железного контейнера.

На место прибыли 5 спасателей, которые с помощью специальных инструментов подняли контейнер и вытащили голову мужчины.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. Как его голова оказалась под контейнером не уточняется.


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URL: https://www.vb.kg/398883
Теги:
МЧС, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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