В Бишкеке мужчина застрял под железным контейнером. Пришлось вызывать МЧС

В Бишкеке мужчина оказался "в плену" железного контейнера. Пришлось вызывать на помощь спасателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вызов в службу спасения поступил сегодня в 8:30 часов. Сообщалось, что в г. Бишкек по ул. Термечикова мужчина не может вытащить голову из-под железного контейнера.

На место прибыли 5 спасателей, которые с помощью специальных инструментов подняли контейнер и вытащили голову мужчины.

Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась. Как его голова оказалась под контейнером не уточняется.