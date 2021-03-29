Минсельхоз сеет сомнения - получит разочарования

Руководители Минсельхоза в эти дни рапортуют о весомой поддержке крестьян перед проведением весенне–полевых работ. Однако доклады чиновников вызывают большие сомнения.

Чиновники, в частности, сообщают, что в нынешнем году посевная площадь всех зерновых культур составляет 648,9 тысячи гектаров, что на 2 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году, а посевы пшеницы увеличатся на 8 тысяч гектаров и составят 255,5 тысячи гектаров. Как понять этот арифметический каламбур? Зерновых будет больше на 2 тысячи гектаров, а пшеницы - на 8 тысяч. А может, до чиновников наконец дошло, что прежде всего нужно заботиться о полновесном урожае пшеницы, а потом уже думать об ячмене, о кукурузе и т.д. А значит, пшеничные наделы будут увеличены за счет сокращения посевов других культур.

Есть и еще одно объяснение этой цифровой свистопляске. Увеличение зерновых площадей стало возможным благодаря ранее неиспользованным землям, то есть неудобьям. А воду к этим наделам подвели, окультурили, дороги проложили? Нет ответа у руководителей аграрной отрасли на эти вопросы.

Для сомнений по поводу получения высоких урожаев колосовых культур есть еще одна весомая причина. Раньше правительство всегда объявляло закупочные цены на зерно. Крестьяне знали, сколько будет стоить пшеница, и прикидывали: выгодно им выращивать эту культуру или нет. Как правило, расценки их устраивали, поэтому лет 20 назад мы получали примерно по 800–900 тысяч тонн зерна, а в 2007 году и миллион тонн. Сейчас государство устранилось от этого важного дела. Все последние годы пшеницу скупают ушлые коммерсанты по 20–25 сомов за килограмм. Крестьяне из–за этого терпят убытки и поэтому отказываются выращивать эту культуру. И все это продолжается даже сейчас.

Еще один ньюанс: как сообщили в Минсельхозе, обеспеченность фермеров семенами пшеницы составляет 85 процентов. Более того, посевной материал крестьяне могут брать со скидкой в 30 процентов. Отлично! Только вот 15 процентов фермеров не могут купить семена и на льготных условиях. Следовательно, они будут сеять товарное, малоурожайное зерно, а это скажется на итогах урожая.

И что будет в этом году - неизвестно. Ясно одно: фермеры себе в убыток работать точно не будут. Дорожают удобрения, горюче–смазочные материалы.

Но даже если намерения властей сбудутся, то для полного обеспечения граждан хлебом все равно придется закупать за границей 300–400 тысяч тонн зерна и примерно 100 тысяч тонн муки. Опять будем просить их у России и Казахстана? А вдруг и там случится неурожай? Кстати, в скором времени Россия поставит нам 150 тысяч тонн пшеницы. До осени протянем. А дальше что?

Весьма вероятно, что не будет полного самообеспечения хлебом и в последующие годы. На официальном уровне было объявлено, что Узбекистан в скором времени отправит нам тысячу тонн семян озимой пшеницы. Спасибо друзьям, но на презентах все равно далеко не уедешь. Нужно самим заботиться о создании семенной базы. И здесь есть тоже свои странности. В Кыргызском научно–исследовательском институте земледелия имеются отличные высокоурожайные сорта пшеницы и ячменя. Но этот золотой фонд власти почему–то игнорируют. А ведь местные районированные сорта дают более высокие урожаи, нежели завозные.

В этом году мы обеспечили себя сахаром только на 55 процентов. А в следующем, как уверяет нынешний министр Аскарбек Джаныбенков, сможем на 75 процентов. Но вот что странно, площади сладких корнеплодов будут увеличены только на 0,8 гектара.

В прошлом году было 61,2 тысячи гектаров, в этом, значит, будет 61,28. Что–то не срастается в этих цифрах. Может, в республику завезены семена высококачественных сортов сахарной свеклы? Но таких сообщений не было. Значит, прибавку к сахарному урожаю мы получим - мизерную!

Ситуация с производством растительного масла может улучшиться, хотя и в этом есть некоторые сомнения. В этом году, кстати, мы смогли обеспечить себя этим продуктом только на 17 процентов. Хорошо, что премьер–министр Улукбек Марипов лично занялся вопросом реанимирования маслобойной промышленности. В частности, он предложил предприятия отрасли освободить от налогов на один–два года. Но как к этой идее отнесутся в Минфине и Жогорку Кенеше? Там мало желающих опустошать государственный бюджет. Более того, посевы подсолнечника в нынешнем году увеличатся незначительно, всего лишь на 5 процентов, и составят в общей сложности 19,7 тысячи гектаров. В результате, как показывает простой арифметический подсчет, фермеры смогут обеспечить нас этим продуктом всего лишь на 30 процентов. Правда, руководители маслобойных предприятий хотят закупать сырье, то есть семечки, за рубежом, но эта перспектива туманна. Сейчас нет простаков, готовых продавать семечки, все норовят реализовывать переработанный готовый продукт, то бишь масло. Оно намного дороже! Кстати, в прошлом году в России был неважный урожай подсолнечника. А что если такая же картина повторится и нынешней осенью?

Чиновники разных уровней утверждают: в этом году никаких проблем с минеральными удобрениями не возникнет. Спасибо Узбекистану - он уже начал отправку этой продукции в нашу страну. Но и здесь имеется свой "рояль в кустах". В 2020 году тонна селитры стоила 185 долларов, в этом - 235. И в прошлые полеводческие сезоны удобрения покупали далеко не все фермеры, а в этом их число сократится в разы. Кусаются такие цены для наших свободных сельхозпроизводителей. И знаете, что делают смекалистые фермеры с минеральными удобрениями? Перепродают их в соседние страны. Правительство поэтому было вынуждено даже на официальном уровне запретить реэкспорт этой продукции. Но сколько утекло той же селитры за кордон зимой и ранней весной - никто не знает. Научно доказано, что использование удобрений приводит к повышению урожаев на 30 процентов. Если в прошлом году мы собрали по 25 центнеров зерна пшеницы с гектара, то в этом сможем все 40. Но это только в случае применения всех агротехнологий, в том числе и использования минеральных удобрений.